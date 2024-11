Plus de 380 millions de passagers en 30 ans d’existence pour Eurostar

Les trains à grande vitesse d’Eurostar célèbrent jeudi leur trentième anniversaire. Le 14 novembre 1994, ils ont transporté pour la première fois des passagers via le tunnel sous la Manche entre le Royaume-Uni et le continent européen. Depuis lors, le compteur affiche plus de 380 millions de passagers.

Après l’achèvement du tunnel sous la Manche en 1994, les premières liaisons commerciales ont pu débuter entre Londres d’un côté, et Paris et Bruxelles de l’autre. En trois décennies, Eurostar est devenu un acteur majeur du paysage ferroviaire européen.

La compagnie affichait 18,6 millions de voyageurs en 2023, en incluant les passagers de l’ancien Thalys, qui a depuis fusionné avec Eurostar. Le réseau couvre désormais cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Une ambition intacte

Eurostar a l’ambition d’atteindre 30 millions de voyageurs annuels d’ici 2030. La compagnie a annoncé plus tôt cette année qu’elle commanderait jusqu’à cinquante nouveaux trains, pour renouveler sa flotte et pour l’étendre de 51 à 67 trains.

Les premiers devraient arriver en 2030. “Eurostar explore de nouvelles liaisons depuis des hubs comme Londres et Bruxelles“, indique en outre l’entreprise. Bruxelles constitue le centre du réseau Eurostar, avec des destinations importantes comme Londres, Paris et Amsterdam à moins de deux heures de trajet. Les trains sont également gérés depuis un centre opérationnel à Bruxelles et le siège du groupe est situé dans la capitale belge. La SNCB détient une participation de 18,5% dans le groupe Eurostar. Le plus grand actionnaire est la société ferroviaire française SNCF (55,75%), le reste étant principalement détenu par un fonds de pension canadien et un investisseur en infrastructures américain.