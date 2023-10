Permis de conduire: dans quel(s) centre(s) réussit-on le mieux ses examens en Wallonie? (carte)

D’aucuns disent que l’examen pratique serait plus compliqué dans le centre de Suarlée (Namur). Vrai ou faux? Et comment expliquer les différences de taux de réussite entre les centres? Analyse des résultats de 2022.

Sommes-nous tous égaux devant le permis de conduire? Pas si sûr… S’il est impossible de confirmer la rumeur selon laquelle il y aurait des quotas de réussites et d’échecs, les données montrent que les taux de réussite peuvent énormément varier d’un centre à l’autre. C’est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus à terme d’une analyse des données de ces quelques dernières années.

En 2022, par exemple, les candidats qui ont passé leur théorique à Louvain-La-Neuve (42,61% de réussites) et Braine-le-Comte l’ont mieux réussi (41,3% de réussites) que ceux qui l’ont passé à Lobbes (25,89% de réussites). Un écart qui atteint donc les 17%. « Selon les autorités wallonnes, « les centres d’examens sont disséminés dans toute la Wallonie et la préparation des candidats à l’examen théorique peut varier en fonction de sa situation. Cela peut avoir un impact sur le taux de réussite. Par exemple, les candidats qui passent leur examen au centre de Louvain-la-Neuve représentent pour bon nombre des étudiants en haute école ou universitaires. Ce public a tendance à mieux se prépare à l’examen théorique, le taux de réussite du centre est donc impacté. »

Même constat du côté de l’examen pratique: à Suarlée, l’examen en condition réelle semble plus compliqué qu’ailleurs puisque le taux de réussite n’atteint pas les 50% (48% de réussites). À l’inverse, les candidats qui décident de le passer à Eupen rencontreraient plus de facilités, puisqu’on observe un taux de réussite de 69%. Soit, un écart de 21% entre les deux centres. Peut-être serait-ce une question de territoire? Le centre de Suarlée est situé au cœur d’un zoning, proche de Namur, capitale de la Wallonie. Bref, les candidats seraient dès lors confrontés à davantage de circulation. « Il est vrai que dans les grandes villes, la participation au trafic peut parfois être légèrement plus difficile en raison de la multitude d’autres usagers de la route (bus, trams, piétons, cyclistes, scooters, ….), alors que dans les zones plus rurales, c’est parfois un peu moins le cas. », nous confirme-t-on du côté de la GOCA, en Flandre, où des écarts de taux de réussite entre les différentes communes sont également constatés.

Quels sont les centres avec les meilleurs taux de réussite?

Voici les taux de réussite par centre d’examens en Wallonie pour l’année 2022.