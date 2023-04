Nissan Ariya: zen attitude japonaise

Pionnier de la voiture électrique, Nissan s’est laissé distancer depuis quelque temps, ne proposant jusqu’ici qu’un seul modèle à pile: la compacte Leaf à cinq portes. Le constructeur lui donne enfin un grand frère, qui prend la forme tant appréciée d’un SUV, à la robe pour le moins originale, voire futuriste.

Un style typiquement japonais, dont l’habitacle est empreint de la zénitude chère au pays du Soleil levant, avec un mobilier au design très épuré. On remarque la grande console centrale entre les sièges avant, qui coulisse électriquement et est creusée de nombreux rangements.

On note également les deux grands écrans multifonction (de 12,3’’ chacun), à affichage personnalisable, ou encore les commandes de climatisation par touches tactiles joliment intégrées à un bandeau en bois. Chic. L’Ariya se commande aussi par la voix, y compris avec les assistants Google et Amazon Alexa.

A l’arrière, l’espace est royal et la banquette, accueillante. Même le dossier central est confortable, ce qui est rare. Par contre, le coffre est assez moyen au regard du gabarit extérieur. Sous le plancher, on a le choix entre deux batteries: 63 kWh (242 ch traction, 60.600 euros) ou 87 kWh (242 ch traction à 67.100 euros ou bimoteur 306 ch et transmission intégrale à 70.100 euros).

La version intermédiaire nous semble la plus intéressante. Elle n’est pas explosive au démarrage mais affiche ensuite des performances décentes et consomme moins que la variante bimoteur. Dans tous les cas, on regrette cependant une suspension assez ferme et sautillante. Et pas d’amortissement piloté en option pour pallier ce problème. Mais pas de quoi gâcher l’ambiance zen qui caractérise cette voiture électrique. Son habitacle est plus original que celui des Skoda Enyaq/VW ID. 4, par exemple, sans doute moins exotiques à vivre mais plus abordables et aussi agréables à conduire.