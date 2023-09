Moins d’embouteillages, plus de vélos à Bruxelles, progression fulgurante des véhicules électriques : les indicateurs clés du Belgian Mobility Dashboard

A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, la FEB dresse le bilan de la première partie de l’année à l’aide de son Belgian Mobility Dashboard (BMD), une plateforme évolutive qui analyse la mobilité dans notre pays.

La FEB et la FEBIAC ont lancé en janvier 2022 le Belgian Mobility Dashboard, une plateforme en libre accès qui met à disposition des indicateurs relatifs à la mobilité en Belgique. « La fluidité du trafic est un facteur clé de l’activité économique de notre pays », déclare Pieter Timmermans, CEO de la FEB. « Les données du dashboard doivent inciter les décideurs politiques à poursuivre leurs efforts et à déployer tous les leviers nécessaires en faveur d’une mobilité plus fluide, durable et multimodale », ajoute-t-il.

L’outil en ligne régalera les fans de statistiques routières. Il donne des éléments précis de l’état du trafic en Belgique et notamment de la longueur totale de tous les segments de route sur lesquels il y a un nombre excessif de véhicules, ce qui entraîne une réduction de la vitesse et un allongement de la durée des trajets.

Pour exemple, ce mardi 19 septembre, on a dénombré 1981 kms cumulés de congestion (+11% par rapport à mardi dernier, -6% par rapport à 2022). La moyenne journalière du temps perdu par travailleur était de 09’18’’ (+ 5% par rapport au moins d’août).

Moins d’embouteillages

Grâce à ses derniers indicateurs, la plate-forme met en évidence une amélioration sur le plan de la congestion routière en Belgique. En effet, lors de la période allant du 1er janvier au 31 août, le temps en moyenne perdu chaque jour dans les files a diminué de 15% sur nos routes par rapport aux huit premiers mois de 2022, pour désormais s’établir à 5’29’’.

En matière de congestion, la « pire » journée de 2023 est jusqu’à présent celle du mercredi 8 mars, lorsque la neige s’était invitée sur les routes belges à l’heure de pointe de la matinée, générant un cumul de 5164 km de files sur l’ensemble de la journée.

Les coûts économiques générés par la congestion concernent le temps perdu, la surconsommation de carburant et le coût des émissions supplémentaires des véhicules. En 2022, l’addition de tout ce temps perdu quotidiennement sur nos routes représentait plus de 21.500 années pour un coût de 1,06% du PIB, souligne la FEB.

Davantage de trajets en vélo à Bruxelles

Les trajets à vélo à Bruxelles ont, quant à eux, augmenté de plus de 23%. Le tableau de bord montre ainsi la fluctuation des flux de vélos en différents points du réseau cyclable de Bruxelles. Les flux de vélos se réfèrent au nombre total de deux-roues qui passent à un point spécifique dans une certaine période de temps (heure, jour, semaine, mois, année). Les données proviennent des compteurs de vélos installés aux points stratégiques du réseau cyclable.

Le dashboard donne, par ailleurs, la répartition journalière de la ponctualité des trains et les lignes qui ont connu le plus de retard au cours du mois précédent. La ponctualité ferroviaire (retard à l’arrivée de moins de 6 min) est pour ce mois de 91.58%.

Progression fulgurante des véhicules électriques

La plate-forme délivre encore des informations sur les immatriculations de voitures neuves. Ainsi, la tendance à l’acquisition de véhicules de moins en moins émetteurs de CO2 se confirme. Alors que la moyenne du marché était de 108,4 g CO2/km en juin 2022, elle s’établissait à 85,9 g CO2/km en juin 2023, soit une diminution de 20%. Par ailleurs, en 2022, un peu plus de 37.500 voitures 100% électriques avaient été immatriculées en Belgique. En juin 2023, rien que pour les six premiers mois, ce chiffre grimpait déjà à plus de 43.500, une progression fulgurante, annonce la FEB. Utile aussi pour les détenteurs de véhicules électriques, le tableau donne une carte des stations de recharge en Belgique.

À côté de ces éléments positifs, le BMD met en lumière un élément moins réjouissant : les données sur la sécurité routière pour 2022 font état d’une augmentation des accidents avec lésions graves et des accidents mortels de respectivement 10% et 5%.