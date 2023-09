Semaine de la mobilité : un calculateur pour estimer les impacts des déplacements domicile-travail

Pour cette édition de la Semaine de la Mobilité, le Service public de Wallonie propose un calculateur de la mobilité. Cet outil a pour objectif d’inciter les citoyens wallons à mener une réflexion sur leur manière de se déplacer pour les trajets du domicile vers leur lieu de travail.

La Semaine de la Mobilité, du 16 au 22 septembre, est l’occasion pour les citoyens, les entreprises, travailleurs et administrations de privilégier les modes durables et actifs pour leurs déplacements quotidiens, notamment de leur domicile à leur lieu de travail, mais également pour le transport des marchandises. Les enjeux sont importants : la congestion routière a des impacts négatifs sur notre qualité de vie, notre santé, l’économie, notre portefeuille et l’environnement.

Pour cette édition, le Service public de Wallonie propose un calculateur de la mobilité, spécifique à la Wallonie. Ce calculateur a pour objectif d’inciter les citoyens à mener une réflexion sur leur manière de se déplacer pour les trajets du domicile vers le lieu de travail.

Il compare les différents modes de déplacement (marche, vélo, transports en commun, voiture, etc) en fonction des impacts financiers et climatiques. Il peut répondre à des questions telles que : « Est-ce que le bus est plus polluant que le train ? », « Combien vais-je économiser en faisant mon trajet en train plutôt qu’en voiture ? », « Qu’aurais-je comme avantage à covoiturer ? »…

Le calculateur affiche deux volets de résultats. Un volet financier qui estime le coût de chaque mode de déplacement (achat et utilisation). Un volet climatique qui estime les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre des différents modes de déplacement (fabrication et utilisation)

Pourquoi un tel calculateur ?

L’accompagnement efficace de la transformation des comportements est une des dix orientations clé identifiées dans la Stratégie Régionale de Mobilité (issue de la vision FAST 2030), explique le Service public de Wallonie. Elle part du principe que quels que soient les moyens que les pouvoirs publics mettent en œuvre, les choix individuels posés restent le principal facteur qui détermine les flux des déplacements. La modification de ces choix repose nécessairement sur la plus-value qu’elle va générer pour chacun.

Le calculateur s’intègre dans cette démarche et permet à l’utilisateur de mesurer les coûts financiers et les effets sur l’environnement de ses choix de mobilité pour ses déplacements domicile-travail.

Les données utilisées sont adaptées au contexte wallon (coût des abonnements, taxation, etc). Elles s’entendent comme des estimations et non un chiffrage exhaustif, spécifie le SPF wallon.