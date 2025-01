“Meilleure année depuis 15 ans” : les ventes de motos neuves ont augmenté de 12% en 2024

Les immatriculations de motos neuves ont atteint 28.330 unités en 2024, ce qui représente une augmentation de 11,7% par rapport à 2023, indique mercredi la fédération de la mobilité Traxio. L’augmentation s’élève même à 14,8% en comparaison avec 2022. Traxio affirme dès lors que 2024 était la meilleure année pour le secteur des motos depuis 15 ans.

Honda a enregistré le plus de ventes en 2024 avec 4.159 unités. Elle devance Yamaha, avec 3.425 unités, BMW, qui en comptabilise 3.322, Kawasaki et ses 2.289 unités et Piaggio qui en compte 1.572. “Les marques japonaises du top 5 ont enregistré une nette progression tandis que les marques européennes ont perdu des parts de marché”, constate Traxio.

C’est en décembre notamment que les ventes se sont accélérées. Elles ont augmenté de 181%, à 1.734, par rapport au même mois en 2023. En cause : “C’est en grande partie grâce aux nombreuses immatriculations de dernière minute de moteurs Euro5 restants (bien que des moteurs provenant des stocks résiduels puissent encore être inscrits, de manière limitée, jusqu’au 31 décembre 2026). Ce phénomène est surtout visible pour des marques comme Can-Am, Bluroc, etc.”, précise Traxio.

Occasions

Le marché de l’occasion a également enregistré des performances supérieures à celles de 2023 avec 59.974 unités, soit une augmentation de 5,9%. “Cependant, le véritable point de référence reste 2022, avant l’introduction du contrôle technique obligatoire pour les motos d’occasion, qui a quasiment étranglé le marché. Suite à cela, nous avons alors observé une baisse de – 26,4%, ce qui représente une différence de plus de 21.000 motos”, détaille la fédération de la mobilité.

Cette baisse est particulièrement visible en comparaison avec le mois de décembre. Une hausse importante des ventes de dernière minute avait alors eu lieu, avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Les ventes sont ainsi 65% moins élevées en décembre 2024 qu’en décembre 2022.