L’UE maintient ses normes plus strictes pour les nouvelles voitures

Malgré les protestations, la Commission européenne maintient ses normes plus strictes en matière d’émissions de CO2 qui entrent en vigueur pour les nouvelles voitures en Europe cette année. Les constructeurs automobiles qui ne respectent pas la nouvelle norme (une moyenne de 93,6 grammes de CO2 par kilomètre pour leur flotte) s’exposent à de lourdes amendes.

D’après Wopke Hoekstra, commissaire européen au Climat, les principaux constructeurs européens se disent confiants dans la réalisation des objectifs et s’opposent fermement à toute modification des règles. “Changer les règles fausserait les règles du jeu et placerait ces fabricants dans une situation de désavantage concurrentiel”, a appuyé M. Hoekstra. L’Europe ne souhaite pas analyser les nouvelles normes avant 2026.

Amendes salées

Le chancelier allemand Olaf Scholz avait prévenu à la fin de l’année dernière que les sanctions ne devaient pas peser sur l’industrie. “La Commission européenne doit trouver un moyen de garantir que les amendes n’affectent pas la liquidité financière des entreprises, qui doivent maintenant investir dans l’électromobilité, dans des produits et des véhicules modernes”, avait-il encouragé. Les amendes qui pèsent sur les constructeurs automobiles ont également été critiquées par d’autres pays européens, dont la France.

Le mois dernier, l’ACEA, l’association regroupant les constructeurs automobiles européens, a demandé une concertation avec la Commission européenne afin d’éviter d’éventuelles amendes pour les acteurs du secteur qui n’atteindraient pas cette année les objectifs de réduction des émissions de CO2 en Europe. Tous les constructeurs automobiles ne sont toutefois pas opposés aux nouvelles normes plus strictes. “Nous avons beaucoup investi dans l’électromobilité pour répondre aux normes plus strictes”, avait ainsi relevé il y a quelques semaines le constructeur allemand de voitures de luxe BMW. “Les constructeurs automobiles savaient que les normes plus strictes allaient arriver et ont eu des années pour s’y préparer.”