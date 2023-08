Les voitures neuves ont toujours plus de problèmes: quelles marques éviter ?

Les voitures n’ont jamais eu autant de problèmes que maintenant. Pourtant elles sont plus high-tech et truffées de technologie que jamais. Le cabinet d’études automobiles JD Power a évalué des dizaines de marques de véhicules dans le cadre de sa dernière étude. Voici celles qui auraient le plus de problèmes.

Selon une nouvelle étude de JD Power, la qualité générale des nouveaux véhicules se détériore et les problèmes se multiplient. Le cabinet d’études de l’industrie automobile estime que ce constat doit beaucoup à l’augmentation de la technologie dans les voitures. « La qualité est moins importante que l’innovation », concluent les chercheurs.

Même les modèles plus basiques proposent aujourd’hui écrans tactiles et aides à la conduite. Et si cette étude se concentre sur le marché américain, elle reste une référence pour la qualité des voitures neuves dans le monde entier.

Les résultats n’ont jamais été aussi mauvais

JD Power a analysé plus de 93.000 réponses de propriétaires et de locataires qui conduisaient tous des véhicules datant de 2023.

Le constat d’une qualité en baisse se vérifie d’une année à l’autre. Cette étude est menée depuis 37 ans et les résultats n’ont jamais été aussi mauvais. L’étude répertorie plus de 200 problèmes possibles, répartis en neuf catégories. Les résultats sont exprimés en nombre de problèmes pour 100 voitures. Un score faible indique une voiture sans trop de problèmes.

En 2022, toutes les marques automobiles confondues ont enregistré une moyenne de 180 problèmes pour 100 voitures. En 2023, c’est encore pire puisque le nombre moyen de problèmes atteint 192 pour 100 voitures. C’est une augmentation de 30 points en deux ans.

Les voitures neuves, des sacs à problème ?

Plus surprenant: des points qui ne posaient que très rarement problème sur les anciens véhicules, comme les poignées de porte, sont désormais régulièrement citées. Ce problème surviendrait surtout dans les véhicules électriques, selon l’étude. Une fonction assez basique, mais qu’on a aujourd’hui truffée de technologie ou cherchée à modifier. Les autres problèmes les plus cités sont les systèmes d’infodivertissement défectueux et les aides à la conduite qui interviennent sans cesse pour rien. Sans parler des mises à jour à distance qui peuvent être une véritable malédiction.

Le seul point qui s’améliore est l’expérience de conduite et les applications automobiles pour smartphones.

Quelles marques posent le moins de problèmes ?

La première n’est que très peu présente en Europe puisqu’il s’agit de la marque Dodge (140 pour 100 voitures). La seconde est Ram (141). Plus surprenant, on retrouve en troisième position Alfa Roméo (143). Buick et Chevrolet complètent le top 5. Bref, la plupart des marques qui fabriquent des voitures sans trop de chichis et qui tardent un peu à suivre les tendances. Autre surprise, Toyota fait moins bien que la moyenne. En ce qui concerne les véhicules eux-mêmes, c’est la Nissan Maxima qui présente la qualité initiale la plus élevée, avec 106 problèmes pour 100 véhicules, toujours selon l’enquête.

Quelles marques seraient à éviter à en croire l’étude ?

Selon l’étude, les marques qui ont le plus de problèmes est Audi (221), Volkswagen (249), Chrysler (250) et Volvo (250).

Teslar et Polestar ne participent pas à l’étude

Pratiquement toutes les marques automobiles collaborent officiellement à cette étude. A l’exception de Tesla et Polestar. Au vu des résultats, on comprend mieux pourquoi. J.D. Power leur a tout de même attribué un score, qui est basé sur un nombre de répondants inférieur à celui des marques qui coopèrent. Sur 100 voitures Tesla, il y a 257 problèmes. Polestar fait encore pire puisqu’il affiche un score monstrueux de 313. Il y a donc plus de 3 problèmes par voiture.