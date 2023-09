La voiture reste le mode de transport préféré de la plupart des Belges. Mais de combien de véhicules disposent vos voisins? Les célibataires sont-ils les plus mal lotis? Où retrouve-t-on le plus de voitures particulières? Consultez nos chiffres pour connaître en détail le parc automobile de votre commune.

La Belgique compte aujourd’hui environ 6.030.700 voitures particulières immatriculées, contre 5.947.479 l’année dernière, selon les dernières données publiées par Statbel. Un chiffre qui cache néanmoins quelques disparités, tant au niveau national que régional. Mais à quoi ressemble le parc automobile dans votre commune? Explications.

Plus de la moitié des Bruxellois n’ont pas de voiture

En moyenne, en 2022, 47,1% des ménages belges possédaient au moins un véhicule à moteur. Mais en région bruxelloise, cela n’atteint même pas les 40%: seuls 36,5% des familles se déplacent en voiture. Et pour cause: le caractère urbain de la ville rend l’usage d’un véhicule privé inutile, voire même compliqué. La capitale est tristement reconnue comme étant l' »enfer des automobilistes », surtout aux heures de pointe. En un peu plus de dix ans, la marche serait même devenue le mode de transport le plus utilisé par les Bruxellois, selon une récente enquête de Bruxelles Mobilité.

En Wallonie, 765.129 ménages (soit 47,4%) possèdent une voiture. "Les ménages wallons possèdent en moyenne 1,11 voiture, un chiffre inchangé depuis 2020." Côté flamand, c'est près de la moitié des familles qui se déplacent en voiture. "Les ménages flamands possèdent en moyenne 1,13 voiture, soit une légère baisse d'un pour cent par rapport à 2021."

Les célibataires ne sont pas motorisés

Encore plus frappant: 27,1% des ménages belges - qu’ils s'agissent de célibataires, de ménages monoparentaux ou de couples avec ou sans enfants - ne possèdent pas de voiture. En chiffres absolus, cela concerne 1,38 million de ménages (sur 5,07 millions). Il semblerait que les célibataires soient les plus mal lotis: 49,1% des personnes vivant seules n'ont pas de véhicule personnel et 47,6% d’entre elles en détiennent une seule. Quant à savoir pourquoi, plusieurs hypothèses: une voiture coûte-t-elle trop cher à une personne seule? Ou serait-ce plutôt lié à sa situation (vivre en ville, à proximité de tout)?

De manière générale, les différences géographiques se situent davantage entre les zones urbanisées et les campagnes. Dans les grandes villes wallonnes, comme Liège (44,7%), Namur (34,3%) ou encore Charleroi (36%), un nombre relativement plus élevé de ménages ne possèdent pas de voitures.

Combien de véhicules privés circulent dans votre commune?

Mais si les ménages des grandes villes laissent plus facilement tomber la voiture, cela n'empêche pas un engorgement croissant aux heures de pointe. En termes de quantité, ce sont donc bien les zones urbaines qui comptabilisent le plus de véhicules motorisés. Combien de voitures circulent dans votre localité? Visualisez-la sur la carte ci-dessous:

À l'heure actuelle, les voitures essence représentent encore 51,34% du parc des voitures particulières pour 36,51% pour le diesel. Mais les véhicules hybrides et électriques gagnent du terrain. Pour autant, la majeure partie de ces voitures sont inscrites au nom d'une société. En effet, même si la voiture électrique devient de plus en plus populaire en Belgique, seules 26.440 voitures (19,1%) appartiennent à des particuliers et 112.056 à des sociétés.

Lire aussi | La Wallonie fâchée avec l’électrique

Les voitures hybrides représentent actuellement 8,9% de l’ensemble du parc de véhicules et ont largement franchi la barre des 530.000 voitures : 537.817 voitures hybrides contre seulement 375.107 en 2022 (+43,4%). Ici aussi, les voitures de société sont majoritaires, quoique dans une moindre mesure que pour l’électrique pur. En effet, 313.723 voitures hybrides sont inscrites au nom d’une société (58,3%) et 222.065 appartiennent à des particuliers (41,3%).