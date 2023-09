La réforme fiscale automobile wallonne est votée ce mercredi : qu’est-ce qui va changer ?

Les députés wallons se penchent sur la réforme de la taxe de mise en circulation ce mardi. Pour quels véhicules l’immatriculation deviendra-t-elle plus chère et pour quels véhicules baissera-t-elle ?

Le Parlement wallon vote ce mercredi sur une réforme de la taxe de circulation. Le but est d’encourager les personnes à conduire des voitures plus petites et moins polluantes. Elle devrait normalement être approuvée, comme elle avait déjà l’aval de l’exécutif régional.

Ce qui va changer

Le projet de loi a pour but de réformer la taxe de mise en circulation (TMC) et concerne donc les immatriculations, lors de l’achat du véhicule. Elle entrera en vigueur le premier juillet 2025, dans un peu moins de deux ans.

En résumé, pour les petites voitures hybrides et électriques, la taxe sera revue à la baisse. Pour les petites voitures thermiques, il faut compter une légère augmentation. Pour les voitures électriques lourdes et puissantes, il faut compter une augmentation plus importante, tout comme pour les véhicules thermiques lourds et puissants. Le plafond est de 9.000 euros et le minimum de 50 euros.

Concrètement, pour les voitures électriques, la TMC est réduite de 91% pour les véhicules d’une puissance de moins de 120 kW (163 ch) et de 74% pour les véhicules de plus de 160 kW (217 ch). Cette logique vaut aussi pour les voitures hybrides, mais elle est toutefois limitée à une réduction de 20%.

Mais attention, il faut aussi prendre en compte le poids du véhicule (et les électriques sont généralement lourdes). Pour une Tesla Model 3, la taxe passera alors à plus de 1.500 euros (pour 61,50 euros, auparavant). Des voitures plus petites comme la Peugeot e-208 ou la Renault Mégane électrique E-Tech verront la taxe passer à 50 euros (au lieu de 61,50). Les hybrides rechargeables de gamme moyenne ont cependant quelque chose à gagner : pour la BMW 320e, la taxe de mise en circulation tombe à 109 euros au lieu de 1.239 euros précédemment.

Pour les véhicules d’occasion, une dégressivité est prévue en fonction de l’âge du véhicule. La réduction est de 10 % par an jusque 5 ans et 5 % par an au-delà de 5 ans et jusque 15 ans. Des réductions sont également prévues pour des voitures familiales, pour des familles ayant au moins trois enfants (garde partagée incluse). Elle est de 100 euros et peut s’appliquer à un seul véhicule par famille.

Lire aussi | Réforme de la fiscalité automobile wallonne : ce qui va changer pour vos finances

Quelques exemples :

Ce qui est passé à la trappe

Le projet a au moins dix ans. Il est souvent repassé en cuisine maintes fois, au fil des discussions entre partis. Il devait par exemple également inclure une réforme de la taxe de circulation (payée tous les ans), mais elle est passée à la trappe.

C’est donc un compromis à la belgo-belge, du plus petit dénominateur commun, qui est mis au vote ce mardi.