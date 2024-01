Le marché des voitures neuves s’est fortement repris en 2023

Quelque 25.715 voitures neuves ont été immatriculées en Belgique au mois de décembre, ressort-il mardi des chiffres communiqués par le SPF Mobilité et la Fédération belge et luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle (Febiac). Ce résultat porte à 476.675 unités le total des voitures neuves immatriculées dans notre pays sur l’ensemble de l’exercice 2023, soit 30% de plus qu’en 2022.

« Il s’agit du meilleur résultat pour le marché automobile belge depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 en 2020 », se réjouit la Febiac.

Les voitures immatriculées par des sociétés ont composé plus de deux tiers des immatriculations (67% du marché), affichant une progression de 41% de part de marché. Du côté des immatriculations réalisées par des clients particuliers, la croissance était cependant plus contenue (12%), avec 33% du marché en 2023.

Par ailleurs, près de la moitié (un peu moins de 48 %) des voitures nouvellement immatriculées en 2023 étaient équipées d’un moteur électrique, les hybrides rechargeables constituant la part la plus importante (21 %), devant les voitures 100% électriques (19,3 %) et les hybrides auto-rechargeables (7,6 %). Les voitures à essence représentaient quant à elles 42,4 % du marché l’année dernière, contre 8,9% pour les véhicules diesel.

En termes de marques, BMW occupait le haut du classement des voitures les plus vendues en Belgique l’année dernière, devant Volkswagen, Audi et Mercedes. Parmi les modèles les plus populaires, la BMW X1 arrivait en tête, devant la Tesla Model Y et la Dacia Sandero.

Le marché des deux-roues motorisés, qui regroupe les motos, scooters, tricycles et quadricycles légers, referme quant à lui l’exercice 2023 sur une progression de 2,7% de ses enregistrements, soit 25.359 immatriculations de véhicules neufs.

Enfin, le marché des véhicules utilitaires légers (jusqu’à 3,5 tonnes) a terminé l’année avec 67.547 nouvelles immatriculations, en hausse de 20% par rapport à 2022. Plus niche, le marché des véhicules lourds a également progressé, avec 1.234 nouvelles immatriculations enregistrées pour les camions de moins de 16 tonnes (+26 %) et 8.815 nouvelles immatriculations pour les camions de plus de 16 tonnes (+16 %).