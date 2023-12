BMW est la marque automobile la plus vendue en Belgique: les raisons de son succès

Pour la troisième année consécutive, BMW est la marque automobile la plus vendue en Belgique rapporte De Standaard. Quelles sont les raisons de ce succè?

Les voitures BMW ont la cote en Belgique. Selon les chiffres les plus récents d’immatriculations de nouvelles voitures en Belgique (jusqu’en octobre) de la Febiac, BMW était largement en tête en tant que marque automobile la plus vendue cette année, devant Volkswagen en deuxième position et Mercedes en troisième. La Belgique est le seul pays au monde où BMW est la marque la plus populaire. Selon le CEO de la branche Belux du groupe, Alexander Wehrle, le total de livraisons atteindra en fin d’année 56.000 unités, dépassant ainsi le précédent record de la marque de luxe qui datait de 2017.

Quelles sont les raisons de ce succès? La réponse réside dans le marché important des voitures de société en Belgique, explique De Standaard. Deux nouvelles voitures sur trois sont en effet des voitures de société. Le système fiscalement avantageux permet aux entreprises de convertir une partie du salaire de leur employé en une voiture. Il présente de nombreux avantages pour les deux parties. Il permet de “louer” pendant 3-4 ans un véhicule à une société de leasing. Ces véhicules initialement au prix d’achat élevé sont alors accessibles sans débourser de grosse somme d’argent. De nombreux travailleurs belges peuvent conduire des voitures bien plus chères que celles qu’ils auraient normalement pu se permettre. Même un modèle électrique coûteux devient financièrement accessible.

Le leasing avantageux

Le coût du leasing d’une BMW peut aussi être avantageux par rapport à d’autres marques, poursuit le quotidien flamand. Le prix du contrat de leasing ne se base en effet pas uniquement sur le prix d’achat initial. Une voiture plus coûteuse peut s’avérer moins chère à louer qu’une voiture moins chère, en fonction de sa valeur résiduelle après la période de leasing. Par exemple, une voiture de 70.000 euros d’une valeur estimée de 40.000 euros après quatre ans peut être moins chère à louer qu’une voiture neuve à 60.000 euros dont la valeur après quatre ans est estimée à 25.000 euros. Les voitures premium allemandes ont généralement une valeur résiduelle plus élevée, attribuée en grande partie à leur réputation, même après quatre ans, contrairement à d’autres marques. De plus, la récente mise à jour des modèles chez BMW contribue également à maintenir une valeur résiduelle estimée plus élevée, ce qui peut rendre le leasing de ces voitures plus avantageux.

Une longueur d’avance dans l’électrique

BMW domine largement les ventes en Belgique par rapport à d’autres marques premium allemandes comme Mercedes et Audi. Plusieurs raisons expliquent cette popularité. Sur le marché de la location en Belgique qui évolue vers l’électrique, BMW a une longueur d’avance par rapport à Mercedes et Audi en proposant déjà des versions entièrement électriques. De plus, les conducteurs habitués aux BMW thermiques ont tendance à rester fidèles à la marque quand ils optent pour un modèle électrique, plutôt que de se tourner vers Tesla, par exemple. Ils apprécient l’intérieur et l’esthétique caractéristiques de BMW.

Le nombre de BMW électriques immatriculées a presque doublé en 2023 passant de 7.000 à plus de 13.000. Depuis quelques mois, ce segment représente la moitié du total écoulé par la marque en Belgique. BMW table sur un même résultat à l’échelle mondiale d’ici 2030.

Enfin, selon l’expert en mobilité Jochen De Smet cité par De Standaard, BMW a été moins touché récemment par des problèmes de pénurie de pièces ou de logiciels, ce qui lui a permis de livrer ses voitures plus facilement et rapidement, renforçant ainsi sa position sur le marché.