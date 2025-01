Le géant allemand de l’aviation Lufthansa prévoit d’embaucher environ 10.000 nouveaux employés dans le monde en 2025, a annoncé la compagnie mercredi. Sa filiale Brussels Airlines pourra compter sur 360 ​nouveaux collaborateurs.

La moitié des recrutements prévus chez Brussels Airlines concerne des stewards. Quelque 60 travailleurs pour l’aéroport sont également recherchés, tout comme 50 pilotes, 45 personnes qui travailleront dans les hangars et une vingtaine pour les bureaux, précise le porte-parole Nico Cardone. Les recrutements sont nécessaires notamment pour accompagner la croissance de la compagnie aérienne, avec un appareil supplémentaire dans la flotte long-courrier cette année et un autre sur le réseau européen. Brussels Airlines emploie actuellement plus de 3.500 personnes.

Plus de la moitié en Allemagne

Les 10.000 personnes recherchés par Lufthansa représentent néanmoins une baisse de quelque 3.000 unités par rapport à l’année précédente, lorsque le groupe avait embauché environ 13.000 nouveaux collaborateurs. Le nombre total de travailleurs chez Lufthansa devrait augmenter de manière globale, même après déduction des départs, a précisé un porte-parole. Ces embauches concernent un large éventail de métiers. En 2025, Lufthansa envisage de recruter plus de 2.000 agents de bord, quelque 800 pilotes, plus de 1.400 agents au sol, environ 1.300 experts techniques ainsi que du personnel pour sa section administrative. Plus de la moitié des recrutements seront réalisés en Allemagne. Le premier groupe aéronautique européen en termes de chiffre d’affaires emploie actuellement plus de 100.000 personnes dans 90 pays.