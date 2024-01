Des bolides d’une valeur de plusieurs millions dormaient dans un vieil entrepôt bruxellois (vidéo)

Une vingtaine d’anciennes très belles Ferrari et Porsche dormaient dans un discret entrepôt bruxellois. Un véritable trésor sorti de l’oubli par la société Oldtimerfarm qui les mettra bientôt en vente.

Il y a une dizaine d’années, plus de 20 voitures sportives d’exception ont été garées par un collectionneur dans un vieux hangar dans le centre de Bruxelles. Elles ont été « redécouvertes » l’année dernière, mais la nouvelle n’a été révélée que récemment. Cette trouvaille peut ressembler à ce qu’on appelle dans le jargon un « barn find » (soit la découverte d’objets rares dans des endroits abandonnés comme une grange). Ce ne serait néanmoins pas tout à fait le cas ici. Si elles ont « disparu » du marché, selon Xavier Molenaar d’Oldtimerfarm, on ne peut pas dire qu’elles ont été oubliées. « Elles ont juste été stockées là pendant très longtemps avant que le gestionnaire de la collection ne nous contacte pour organiser la vente », précise Xavier Molenaar. Selon Het Laatste Nieuws, il s’agirait d’un riche industriel qui aurait rassemblé cette collection et qui ne vivrait plus en Belgique, mais cette information n’est pas confirmée. Xavier Molenaar ne veut pas en dire plus sur la personne à l’origine de la collection qui souhaite rester anonyme.

Ce qui est par contre exceptionnel, c’est la collection en elle-même. Généralement, les collectionneurs vendent leurs anciens modèles, pour en racheter de nouveaux. Il est rare que 22 modèles de ce genre soient découverts au même endroit. Xavier Molenaar précise aussi que les voitures sont vraiment en bon état et qu’aucun moteur n’est cassé.

Avant d’être vendues, elles seront toutes remises en ordre de marche. Il n’y aura cependant pas de vente aux enchères puisque les voitures seront vendues individuellement par Oldtimerfarm d’ici quelques jours.

Dans la vidéo ci-dessous, les belles endormies sont enveloppées dans des housses de protection. Une formidable collection regroupant une vingtaine de modèle. Avec pas moins de 16 Ferrrari et 6 Porsche datant des années 1970, 1980 et 1990. La perle est sans conteste la Ferrari 365 GT4 BB jaune. Un modèle rarissime dont il n’aurait eu qu’une dizaine de modèles en circulation. L’ensemble vaudrait des millions d’euros, bien que Xavier Molenaar ne souhaite pas y coller de montant précis.