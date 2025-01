Citroën C3, d’essence ordinaire, mais sympathique

Au sein de la constellation Stellantis, la marque Citroën a une vocation populaire.

La nouvelle génération de la petite C3 joue donc la carte du prix bas, adoptant pour cela un squelette développé au départ pour les marchés émergents (Amérique du Sud et Inde), mais renforcé pour l’Europe afin de mieux résister aux crash tests.

En bonne citadine moderne, cette Citroën se convertit à l’électrification, en tout (full électrique à 23.310 euros) ou en partie (1.2 micro-hybride à 20.460 euros). Mais le modèle révèle surtout sa nature populaire lorsqu’il carbure à l’essence ordinaire, dans sa version de base à boîte manuelle, débutant à 15.000 euros. Cette entrée de gamme offre un équipement décent et se montre déjà agréable, grâce à son tricylindre vaillant (et fiabilisé par rapport au funeste Pure Tech : la fragile courroie de distribution est ici remplacée par une chaîne, plus robuste).

Cette Citroën cubique se montre aussi pratique, avec une habitabilité et un coffre intéressants au regard du gabarit. L’habitacle est majoritairement recouvert de plastique bas de gamme, mais l’assemblage paraît solide et le mobilier est bien dessiné, avec un original petit volant à fond plat.

La tenue de route reste saine en toutes circonstances, mais la direction manquant franchement de ressenti n’incite pas à hausser le rythme, d’autant que les mouvements de caisse sont marqués en courbe.

Le gros point fort de cette petite voiture, c’est le confort : les amortisseurs spécifiques chers à Citroën (avec butées hydrauliques spécifiques en compression et en détente) font un travail magistral, absorbant toutes les dégradations du revêtement avec une étonnante douceur pour une voiture de ce segment.

Le rapport prix/prestations fait aussi des étincelles. Certes, l’austère Dacia Sandero (un brin moins coûteuse et plus spacieuse) est encore plus rationnelle, mais cette C3 ajoute une petite touche de fantaisie. Une voiture ordinaire par essence, mais de nature très sympathique.

– Tricylindre à essence turbo, 1.199 cm³ / 100 ch (74 kW) / 205 Nm ;

– boîte manuelle 6 vitesses ;

– longueur : 4,01 m ;

– poids : 1.150 kg Performances :

– vitesse maxi : 160 km/h ;

– 0-100 km/h en 10,6 s ;

– consommation de l’essai : de 5,1 à 7,2 l/100 km ;

– émissions CO2 : 126 g/km Prix : de 14.999 à 19.459 euros ; déductibilité fiscale : 60%

Les + :

– Rapport prix/prestations très intéressant ;

– confort de suspension étonnant ;

– version de base cohérente ;

– moteur de base agréable ;

– existe aussi en micro-hybride ou électrique

Les – :

– Finition plastique et basique ;

– direction manquant de ressenti ;

– mouvements de caisse marqués en courbe ;

– pas de compte-tours