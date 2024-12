Brussels Airlines mise plus que jamais sur l’Afrique subsaharienne

Brussels Airlines assurera, à l’été 2025, 56 vols hebdomadaires vers l’Afrique subsaharienne, ce qui représentera une augmentation de 10% par rapport à l’été 2024, a annoncé lundi la compagnie aérienne.

C’est l’arrivée d’un 11e avion long-courrier, en juin 2025, qui permettra à la filiale belge du groupe Lufthansa d’augmenter ses fréquences vers plusieurs destinations. “Les routes vers Nairobi (Kenya) et Accra (Ghana) passeront à des rotations quotidiennes. Banjul (Gambie), Freetown (Sierra Leone) et Conakry (Guinée) bénéficieront de fréquences supplémentaires. Dakar (Sénégal) et Abidjan (Côte d’Ivoire) seront desservis par davantage de vols directs au lieu de vols triangulaires”, illustre Brussels Airlines.



Quant à Kinshasa, elle bénéficiera de vols directs quotidiens à partir de mars prochain. Jusqu’à présent, la capitale congolaise était reliée cinq fois par semaine par un vol direct et deux fois par semaine avec une escale à Luanda (Angola). “Kinshasa est sans aucun doute notre liaison phare. L’histoire de l’aviation en Belgique a commencé il y a près de 100 ans avec l’ambition de relier Kinshasa et Bruxelles par voie aérienne. Le fait de passer à une liaison quotidienne directe démontre notre engagement fort envers la République démocratique du Congo”, souligne la CEO de Brussels Airlines, Dorothea von Boxberg, citée dans un communiqué.



Afin d’assurer tous les vols vers Kinshasa sans escale, les liaisons vers Luanda seront consolidées au sein du groupe Lufthansa. Le dernier vol de Brussels Airlines vers la capitale angolaise aura lieu le 25 mars.