Bornes rapides en Wallonie : leur raccordement coûte 2,6 fois plus cher qu’en Flandre

La ministre wallonne de l’Énergie, Cécile Neven, reconnaît que le raccordement de bornes rapides en Wallonie peut coûter 2,6 fois plus cher qu’en Flandre. De quoi creuser un écart d’équipement entre les Régions.

Pour les réseaux de bornes rapides (Fastned, Electra, Ionity, Tesla,…), il est bien moins coûteux de s’installer en Flandre qu’en Wallonie. C’est la ministre wallonne Cécile Neven, en charge de l’Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, qui le dit dans une réponse à une question parlementaire de Nicolas Janssen (MR).

2,6 fois plus cher qu’en Flandre



La ministre a donné l’exemple d’un raccordement d’une station située à 600 mètres du réseau, pour une puissance de 2,4 MVA. Elle indique que le coût est de 100.000 euros en Flandre, et… 260.000 euros en Wallonie : 2,6 fois plus cher !

Les raisons de cet écart considérable sont, selon la ministre, la densité moindre de la population et un mode de calcul différent entre Régions. Par ailleurs, « la différence sur ce terme est également liée à une moins forte mutualisation du coût de raccordement en Wallonie, faisant porter le financement de l’infrastructure proportionnellement plus fortement sur les promoteurs de bornes de recharge (et autres demandeurs de puissance) », indique Cécile Neven dans sa réponse.

Cette situation constitue un frein pour l’équipement de la Région en bornes de recharge rapide. La Wallonie est très en retard sur ce plan par rapport à la Flandre ou Bruxelles, bien que l’équipement y ait fortement progressé ces deux dernières années. Mais les promoteurs doivent investir nettement plus par station que dans le Nord du pays.

Évaluation en vue



La situation va-t-elle changer ? La ministre ne s’avance pas, mais la question est sur la table. « Les coûts de raccordement font partie des tarifs non périodiques des GRD (réseau de distribution, ndlr) approuvés par la CWaPE. Une réflexion sera menée avec ces différents interlocuteurs pour évaluer comment nous pouvons les faire évoluer », indique-t-elle.

La préoccupation du député



Le député Nicolas Janssen avait posé la question parlementaire en s’inquiétant de la faiblesse de la Région dans le domaine de l’électrification. « La Wallonie est un point de passage routier important pour le trafic nord-européen. J’attire également l’attention sur la nécessité d’équiper nos autoroutes de possibilités de rechargement rapide. Aux voitures électriques s’ajouteront bientôt les camions électriques », indique-t-il en préambule à sa question parlementaire.

(1) « dont 210 000 euros pour le terme d’accès, environ 10 000 euros pour le branchement et le compteur et 40 000 euros pour le terme « divers » comprenant notamment les câbles et le terrassement » explique la ministre dans sa réponse.

