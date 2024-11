Electra devient le premier réseau de charge rapide en Belgique

Moins de deux ans après son arrivée en Belgique, le réseau de bornes de recharge Electra annonce être le premier réseau de charge rapide, avec 80 stations et 500 points de charge (prises). Il représente environ 20% de part de marché des bornes ultra-rapides.

Le réseau français Electra a connu une progression importante en Belgique. Il est spécialisé dans la recharge rapide (à courant continu) sur des parkings de magasins ou de restaurants, pour les voitures et les utilitaires légers. Fin octobre, il était déjà considéré comme le numéro un du marché belge par le bureau Gireve, avec 383 points de charge, devant Allego et Tesla. Il arrive à présent, fin novembre, à 80 stations dotées d’un total de 500 points de charge (une station compte plusieurs points de charge). Le groupe compte au total 361 stations en Europe, et vise les 400 à la fin de l’année.

En prenant la base des statistiques de l’Observatoire européen des énergies alternatives, Electra occupe plus de 10% de part de marché (500 points de charge sur 4226), et 20% si l’on prend le segment des bornes de 150 kW à 350 kW, celui des bornes ultra-rapides.

Une start up française développée dans 9 pays

Electra est une start up française fondée en 2021, à vocation européenne. Elle a ouvert sa première station de charge rapide en Belgique fin 2023 à Maasmechelen. Depuis lors, sa progression est spectaculaire. « Nous sommes numéro un dans le pays et dans chaque région », précise Mosseray, CEO d’Electra en Belgique. Le tarif des bornes rapides Electra est de 64 cents le kWh.

Un investissement de 75 millions d’euros

Les moyens financiers de l’entreprise et sa stratégie expliquent cette avancée rapide. En mai 2023, la société a reçu un Green Loan de 75 millions d’euros, consenti par un consortium de 4 banques. Et ce, afin de financer son développement en Belgique et au Grand Duché. Elle est désormais présente dans 9 pays européens. Electra ne met pas la priorité à s’installer sur les autoroutes, ce qui prend du temps (surtout en Wallonie). Mais mise plutôt sur la recharge rapide sur les parkings de chaînes de magasins comme Delhaize, de restaurant comme Quick ou Burger King, avec qui elle a conclu des accords de partenariat exclusifs, sur des emplacements bien situés pour les automobilistes. Elle loue une partie du parking pour un minimum de 20 ans. « Ces activités commerciales implique la présence d’un réseau électrique déjà disponible, ce qui facilite les choses pour ajouter un réseau de bornes rapides. Nous sommes près de réseaux existants. » Pour le matériel, le fait d’acheter en quantité a facilité les choses.

Partenariats avec des commerces et des restaurants

Les installations d’Electra sont indépendantes de celles des commerces partenaires. « Nous investissons nous-même dans les bornes, les transformateurs. » L’investissement par station se situe autour des 500.000 euros.

Cette volonté d’aller vite tient au développement du marché belge de la voiture électrique, qui croît très fort même lorsque d’autres marchés reculent. Les avantages de la fiscalité des voitures de société est désormais limitée aux voitures zéro émission, ce qui explique une croissance d’environ 40% des immatriculations de ces véhicules sur les 9 premiers mois en Belgique. Le parc compte actuellement 285.000 autos à piles. Il y a donc un marché de la recharge qui continue à se développer rapidement. La Belgique est sans doute la zone la plus dense du réseau européen d’Electra.

Occuper les meilleures places rapidement

Pour les opérateurs de réseaux de recharge rapide, la stratégie consiste à occuper le terrain le plus vite possible. Et pas n’importe où: aux meilleurs emplacements. De quoi fournir un marché naissant, en forte croissance chez nous. Il s’agit donc d’investir aujourd’hui beaucoup pour rentabiliser ces positions demain.

Electra mise sur une clientèle d’automobilistes qui n’ont pas forcément la possibilité de recharger à domicile, pour qui il est confortable de charger pendant les courses ou un repas. Et des opérateurs comme des taxis, qui vont s’électrifier, et ont besoin de bornes rapides bien situées. Ou encore des flottes d’entreprises, à qui Electra propose un tarif spécifique. D’où des accords avec Taxis Verts et Uber. « Actuellement, 50% des usagers ont une station Electra à moins de 10 minutes de chez eux », annonce Louis-Charles Mosseray.