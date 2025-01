BMW a livré 4% de voitures en moins en 2024

Le constructeur allemand de voitures BMW (qui comprend également les marques Mini et Rolls-Royce) a livré 2,45 millions de voitures l’année dernière, soit 4% de moins que l’année précédente, a fait savoir lundi BMW.

La marque allemande de voiture a été contrainte de suspendre les livraisons au cours du second semestre 2024 en raison de problèmes possibles avec le système de freinage d’un fournisseur. La marque principale BMW a livré 2,2 millions de voitures l’année dernière, soit une baisse de 2,3% par rapport à l’année précédente. La marque Mini, filiale de BMW, a fait beaucoup moins bien, avec 245.000 voitures et une baisse de 17%. La marque de luxe Rolls-Royce a vendu 5.712 voitures, soit une baisse de 5,3%.

En Chine, le plus grand marché automobile du monde, BMW a vu ses livraisons chuter de 13% l’année dernière, pour atteindre 715.000 voitures. D’autres constructeurs automobiles allemands ont également connu des difficultés l’année dernière en Chine, un marché autrefois lucratif pour eux, mais qui est de plus en plus confronté à la concurrence des rivaux chinois. Le ralentissement de la croissance économique en Chine a également réduit la demande de voitures étrangères.

Leader du marché belge

Cependant, aux États-Unis et en Europe, BMW a réussi à augmenter légèrement ses livraisons. La marque a également connu une croissance des ventes de véhicules électriques plus forte que bon nombre de ses rivaux allemands. BMW a vu ses ventes de voitures entièrement électriques augmenter de 13,5% l’année dernière, pour atteindre 427.000 véhicules. La marque automobile se dit convaincue que cette croissance se poursuivra cette année.

En Belgique, BMW a été le leader du marché en 2024 pour la quatrième année consécutive. Mesuré en fonction de la population, BMW ne vend nulle part ailleurs dans le monde plus de voitures neuves qu’en Belgique et au Luxembourg.