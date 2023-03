Bientôt, des Tesla 50% moins chères à produire

Le patron de Tesla, Elon Musk, n’a pas annoncé le modèle compact à 25.000 dollars que tout le monde attendait à l’Investor Day de ce 2 mars. Mais l’entreprise s’y prépare en visant une réduction de 50% des coûts.

Elon Musk a pris son monde à contrepied à l’occasion de l’Investor Day de Tesla de ce 2 mars (video https://livestream.tesla.com/ ), organisé dans une usine du groupe au Texas. Cela devait être un moment important pour parler du futur de la marque, le Master Plan 3 comme l’a surnommé le CEO. La principale annonce attendue était celle d’un nouveau modèle compact, au format d’une VW Golf, autour des 25.000 dollars, qui pourrait rendre la voiture électrique vraiment populaire.

« Vous survivez ou vous mourrez… »

Le patron de Tesla (de SpaceX et de Twitter) a préféré ne pas parler de nouveau modèle, mais d’objectifs généraux. Il a mis en avant des managers de Tesla, histoire de montrer que l’entreprise n’était pas un one man show, tous habillé comme lui en noir, style Steve Jobs.



Le CFO Zach Kirk¬horn a indiqué viser une réduction des coûts de 50% pour la prochaine génération de voitures, basée sur une nouvelle plateforme. « Dans cette industrie, vous survivez ou vous mourrez selon votre capacité à gérer vos coûts » a-t-il expliqué. Tesla est bien placé, il est l’un des fabricants d’autos qui dégagent les meilleures marges. Cela lui a permis récemment de réduire les tarifs de certains modèles (Model 3 et Model Y) pour relancer les ventes, malgré une concurrence de plus en plus forte dans l’auto électrique -notamment chinoise.

Objectif 20 millions d’autos pour 2030

Tesla vise les 20 millions de véhicules par an pour 2030, contre 1,3 million en 2020. La marque américaine deviendrait ainsi, si elle y arrive, la première au monde. Les constructeurs les plus importants (Toyota ou groupe VW) se situent autour des 10 ou 11 millions d’autos par an. Pour arriver à cet objectif, Tesla devra investir 150 à 175 milliards de dollars.

La nouvelle du jour est la confirmation d’une information publiée au Mexique, la construction d’une usine dans ce pays, à Monterrey, qui s’ajoutera aux usines des Etats-Unis, de Chine et d’Allemagne. « Nous continuerons à étendre la production de nos usines existantes » a dit Elon Musk.

« Le frein est l’accessibilité »

Elon Musk a confirmé indirectement l’objectif de produire des autos moins chères. » Le désir des gens à posséder une Tesla est très grand » a-t-il dit. « Le frein est l’accessibilité. » L’impact sur les ventes de la baisse des prix des Model 3 et Y a montré la grande élasticité de la demande par rapport aux prix. « Nous avons vu que même un petit changement dans les prix a un grand impact sur la demande. »

La prudence d’Elon Musk tient sans doute aux retards des nouveaux véhicules annoncés précédemment qui déplaisent aux investisseurs et aux clients. Ces derniers attendent encore l’arrivée du Cybertruck annoncé bruyamment en 2019 qui devait être livré en 2021/2022. Il arrivera finalement à la fin de 2023.

10 modèles d’ici 2030

Elon Musk a refusé d’indiquer précisément le ou les nouveaux modèles qu’il prépare. Il a parlé d’un plan comportant 10 modèles d’ici 2030. L’offre actuelle comprend 4 modèles (Model 3, Model Y, Model S et Cybertruck).

Pour se lancer dans un modèle compact compétitif, Tesla a besoin d’une batterie à prix modéré, et y travaille. Il a aussi indiqué la mise en service d’une raffinerie de Lithium dans le Texas.

Un modèle compact représenterait un volume considérable et nécessiterait une forte extension des capacités de production qui se situent actuellement à 2 millions d’autos par an. Le groupe devrait être prêt à encaisser des centaines de milliers de commandes. Actuellement la voiture la moins chère de Tesla, le Model 3, est vendue, en Belgique, à 45.970 euros (42.990 dollars aux Etats-Unis). Elle reste encore trop chère pour toucher la plus grande part du marché.

Bientôt de pompes à chaleur Tesla ?

L’Investor Day a aussi été l’occasion de parler globalement du rôle de l’électrification dans le décarbonation et des moyens d’y parvenir. « La terre progresse vers une économie d’énergies renouvelables » a dit Elon Musk. Et rapidement. Il a notamment mentionné les pompes à chaleur comme outils pour réduire le coût du chauffage des logements et des bureaux, domaine où Tesla pourrait jouer un rôle. L’entreprise n’est pas seulement active dans les voitures, elle commercialise aussi des Powerwall, des batteries à installer à domicile, qui peuvent se recharger avec des panneaux solaires, comme alimentation de secours ou pour réduire la dépendance au réseau électrique public.

Les premiers Master Plan

Le cours de l’action Tesla a légèrement reculé après cet Investor Day. Les investisseurs et les experts du secteur en attendaient beaucoup, peut-être un peu trop.

Le premier Master Plan a été donné voici plus d’une décennie, en 2006. Il annonçait la stratégie du constructeur, alors de taille insignifiante, pour produire roadster sportif à 89.000 dollars, puis une grande berline, le Model S, et une auto plus petite, moins chère, le Model 3. Un Master Plan 2 a été annoncé en 2016, lors de l’acquisition de SolarCity, une entreprise active dans l’installation de panneaux solaires aux Etats Unis. Il avait aussi balisé les plans pour la conduite autonome.