La batterie 4680 de Tesla: une étape importante dans la production de véhicules électriques abordables

La batterie 4680 est une nouvelle génération de batteries lithium-ion développée par Tesla pour être utilisée dans ses véhicules électriques et ses systèmes de stockage d’énergie.

La batterie 4680 est nommée d’après ses dimensions physiques : chaque cellule de batterie mesure 46 mm de diamètre et 80 mm de hauteur, soit environ deux fois la taille des cellules de batterie standard utilisées dans les véhicules Tesla actuels.

La batterie 4680 est conçue pour être plus dense en énergie, plus durable et moins chère à produire que les batteries lithium-ion précédentes. Elle utilise une nouvelle technologie appelée « tableau périodique de la cellule » qui permet d’optimiser la composition chimique de la batterie pour maximiser l’efficacité et la durabilité.

Tesla prévoit d’utiliser ces batteries dans ses futurs véhicules électriques, notamment la Tesla Model Y et le Cybertruck, ainsi que dans ses systèmes de stockage d’énergie domestique et de grande échelle, tels que le projet Hornsdale Power Reserve en Australie.

La batterie 4680 est considérée comme une étape importante dans la réalisation de l’objectif de Tesla de produire des véhicules électriques abordables et accessibles à tous.