Aviapartner en Afrique

Aviapartner, le spécialiste belge de l’assistance au sol, vient de prendre une majorité de contrôle dans Colossal, son homologue sud-africain. Cette opération suit de près une victoire de taille en Espagne.

Aviapartner est incontestablement l’un de nos fleurons économiques. Avec près d’un demi-milliard d’euros de chiffre d’affaires, une présence dans 64 aéroports, ses 400 clients et ses 12.000 employés, l’entreprise belge est, de loin, le leader européen de l’assistance au sol.

Des services qui vont du ravitaillement de l’avion au chargement des bagages en passant par le ticketing, le check-in, l’embarquement ou encore l’assistance PMR.

Cette emprise européenne va encore s’étendre puisqu’après avoir remplacé Swissport à Munich, Aviapartner a remporté un appel d’offre d’Aena, le gestionnaire aéroportuaire semi-public espagnol. Concrètement, Aviapartner a décroché neuf nouvelles licences espagnoles pour opérer dans un aéroport, notamment Madrid, Barcelone (quatrième et cinquième aéroports européens et responsables de la moitié du trafic national), Valence, Alicante, Ibiza et Bilbao.

Depuis 2015, la compagnie belge était présente dans sept aéroports en Espagne (Malaga, Séville, Minorque, etc.) et dans les Canaries.

La semaine dernière, Laurent Levaux, le CEO, a annoncé un nouveau développement: Aviapartner pose le pied sur le continent africain. Il a pris une majorité de contrôle (51%) dans Colossal, son homologue sud-africain pour créer Aviapartner Colossal. Colossal opère dans six aéroports dont Johannesburg et Le Cap, respectivement premier et troisième aéroports africains.

Le montant de la transaction n’a pas été révélé mais l’opération a été financée, pour moitié, via prêt et par augmentation de capital pour l’autre moitié.