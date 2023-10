Aviapartner remporte un appel d’offres pour 12 des 15 plus grands aéroports espagnols

Aviapartner remporte un appel d’offres majeur pour les Services Aéroportuaires au Sol en Espagne. Désormais, Aviapartner étend ses activités à 12 des 15 plus grands aéroports espagnols, incluant Madrid, Barcelone, Valence, Malaga et Alicante. Cela renforce sa position de leader en Europe, desservant déjà près de 65 aéroports en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, et bientôt en Suisse.

AENA, détenteur des aéroports espagnols cotés à Madrid, dévoile les résultats du renouvellement des licences pour les 7 prochaines années. Aviapartner, déjà présent dans 7 aéroports depuis 2015, étendra ses licences à 9 aéroports supplémentaires, dont Madrid et Barcelone (respectivement 4e et 5e aéroports européens), ainsi que Valence, Alicante, Ibiza et Bilbao.

Cette acquisition est cruciale pour Aviapartner, l’Espagne étant le premier pays de l’Union Européenne en termes de passagers annuels.

Un succès durable

Cette décision renforce la position d’Aviapartner en tant que référence internationale et partenaire fiable des compagnies aériennes et des aéroports. Elle met en lumière l’aspect durable de ses opérations, avec l’intégration de critères environnementaux dans l’appel d’offres espagnol, engageant Aviapartner à électrifier toute sa flotte durant la période de la licence d’exploitation.

Les nouvelles licences espagnoles seront en vigueur en avril 2024. Au total, AENA a évalué 168 offres provenant de quinze prestataires de services aéroportuaires espagnols et étrangers, en se basant sur des critères rigoureux de qualité, d’innovation, de durabilité et de compétitivité.

Maintien du personnel

Contrairement à d’autres pays, le transfert du personnel est garanti en Espagne grâce à la Convention Collective de Travail spécifique aux Services Aéroportuaires au Sol, obligeant les lauréats à maintenir le personnel en activité dans chaque aéroport. Cette convention assure la continuité du service, valorise l’expérience du personnel et protège les intérêts des employés. En Espagne, le secteur emploie plus de 25 000 personnes.

Une bonne nouvelle à Munich également : Aviapartner assurera les Services d’Assistance au Sol à l’aéroport de Munich, le deuxième aéroport d’Allemagne après Francfort, pour les 7 prochaines années. Environ 50 millions de passagers sont attendus en 2024. La licence d’Aviapartner entrera en vigueur le 1er mars 2024.