Alpine A290, un Renault 5 survoltée

Alpine, petite marque sportive du groupe Renault, se prépare à un avenir tout électrique, avec une gamme élargie pour conquérir de nouvelles parts de marché et gonfler sa rentabilité.

L’offensive commence avec cette A290, une Renault 5 électrique tunée et ayant subi une cure de stéroïdes. On remarque les feux additionnels sur la calandre, la carrosserie plus sculptée et les ailes bodybuildées ; le tout posé sur des jantes plus grandes et un châssis plus aiguisé. Plus trapue que sa cousine Renault, cette Alpine est aussi plus puissante, avec au choix 177 ou 218 ch. Ce n’est pas énorme vu le poids de 1,5 tonne et ces moteurs n’ont pas de voix (un générateur de son les fait cependant grogner artificiellement), mais le couple instantané assure de promptes relances.

C’est surtout le comportement en virage qui donne le sourire : le châssis bien retravaillé est assez joueur en courbe, acceptant de joyeuses dérives du train arrière au lâcher d’accélérateur, sans jamais se montrer piégeur. Quelques tours de circuit nous ont aussi prouvé que les freins encaissent le rythme sans partir en fumée. Sur route, on apprécie l’excellent amortissement : des butées hydrauliques évitent de trop tasser la voiture sous forte compression et rendent cette Alpine moins tapecul qu’une Mini électrique.

Par contre, à puissance équivalente, la française (produite à Douai) est plus chère que la petite anglaise (désormais produite en Chine…). Cette Alpine n’est donc pas donnée et certains l’auraient aimée plus musclée, d’autant que le châssis pourrait sans mal encaisser quelques kilowatts de plus. Les ingénieurs nous avouent d’ailleurs préparer des variantes plus puissantes, voire peut-être carrément une déclinaison bimoteur à transmission intégrale ! Affaire à suivre…

En attendant, les versions du lancement prouvent déjà que la voiture électrique peut être fun à conduire énergiquement. L’A290 annonce une nouvelle race de sportives, celle des petites bombinettes à pile survoltées.

– Moteur électrique synchrone à rotor bobiné (sans terres rares), 218 ch (160 kW) / 300 Nm ;

– batterie : 52 kWh bruts/49 kWh utiles, temps de charge : environ 26h sur prise domestique, 4h30 sur borne AC (max. 11 kW), de 15 à 80% en 30 min. sur borne DC (100 kW max.) ;

– longueur : 3,99 mètres, poids : 1.479 kg.



Performances :

– vitesse maxi : 170 km/h (bridée) ;

– 0-100 km/h en 6,4 s ;

– autonomie (théorique/de l’essai) : 364 km/261 km ;

– consommation moyenne de l’essai (20°C) : 18,8 kWh/100 km ;

– rejets CO 2 : 0 g/km.



Prix : 41.700 euros (version 177 ch à 38.700 euros) ; déductibilité fiscale : 100%.

Les + :

– Style craquant dehors comme dedans ;

– châssis efficace et joueur ;

– plaisir dynamique bien présent ;

– système multimédia Google de référence.

Les – :

– Tarif élevé ;

– consommation et autonomie moyennes ;

– effets de couple dans le volant en conduite sportive ; pas de toit vitré ou ouvrant ; habitabilité arrière limite pour les grands.