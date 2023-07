30 lignes KLM supprimées à Schiphol: tout bon pour Brussels Airport?

Une décision de justice pourrait contraindre la compagnie néerlandaise à supprimer 30 lignes. Tout bon pour Brussels Airport?

Si vous avez fréquenté Brussels Airport ces dernières semaines, vous avez sûrement remarqué une présence accrue des Néerlandais, entre autres dans les parkings. Un surcroît lié d’une part aux problèmes structurels de Schiphol, l’aéroport d’Amsterdam, mais aussi à la réduction des vols (de 500.000 à 460.000 cette année puis à 440.000 en 2024) décidée par le gouvernement néerlandais.

Les choses ne vont pas s’arranger puisqu’après une victoire en première instance, KLM, accompagnée d’autres compagnies aériennes (Delta, easyJet, etc.), a été déboutée par la cour d’appel d’Amsterdam. Une décision surprise qui conforte le gouvernement dans son programme de réduction des activités et des nuisances liées à l’aéroport. Cette décision pourrait contraindre KLM à supprimer 30 lignes (24 européennes et six longs-courriers).