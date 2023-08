Le prix des terrains à bâtir a fortement augmenté depuis 2019

La ruée sur l’immobilier pendant la crise sanitaire s’est également ressentie sur le secteur des terrains à bâtir. Au cours des années 2020 et 2021, les prix des terrains constructibles ont augmenté de plus de 8 % par an.

Les terrains à bâtir coûtent en moyenne 180 euros du mètre carré en Belgique. Sur une base annuelle, le prix du mètre carré a augmenté de 3,45 %. C’est ce qui ressort d’une analyse réalisée par la plate-forme immobilières Realo. Realo calcule les prix sur la base des prix demandés dans les petites annonces. Mais Fabrice Luyckx, analyste de données, précise que Realo traite ces données brutes à l’aide d’un modèle statistique qui tient compte des caractéristiques spécifiques des terrains à bâtir, telles que la surface et la forme.

Le prix moyen pour la Belgique masque d’importantes différences régionales. En Flandre, un terrain à bâtir coûtait 245 euros du mètre carré au deuxième trimestre de cette année, alors qu’en Wallonie, il ne coûtait que 114 euros. Les terrains à bâtir en Wallonie ont également tendance à être beaucoup plus grands : un terrain à bâtir moyen mesure près de 1 200 mètres carrés, contre 725 mètres carrés en Flandre. Selon Realo, il n’y a pas assez de terrains à bâtir dans la Région de Bruxelles-Capitale pour pouvoir communiquer des chiffres fiables à leur sujet.

Effet Coronavirus

Depuis 2014, Realo collecte et analyse des données sur les prix des terrains à bâtir. Ces dernières années surtout, il a constaté une forte augmentation des prix sur ce segment du marché immobilier.

Depuis 2019, les prix des terrains à bâtir ont augmenté de 27 %. En 2020 et 2021, Realo a enregistré des hausses de prix annuelles de plus de 8 %. À titre de comparaison, entre 2014 et 2019, le prix des terrains à bâtir a augmenté de 6 % par an. Fabrice Luyckx explique cette récente flambée des prix par la crise sanitaire. En raison de la pandémie et des confinements, les gens ont commencé à rechercher des biens immobiliers avec plus d’espace (extérieur). En outre, l’évolution des prix des terrains à bâtir depuis 2019 est nettement plus élevée que celle des maisons (+17 %) et des appartements (+15 %).

En 2023, l’évolution des prix des terrains constructibles semble marquer le pas, mais selon Fabrice Luyckx il pourrait s’agir d’un phénomène temporaire. « Depuis les années 1990, le nombre de terrains à bâtir disponibles sur le marché n’a cessé de diminuer à un rythme constant, tant en Flandre qu’en Wallonie. De plus, la réorientation annoncée de la construction en Flandre fera en sorte que moins de terrains pourront encore être utilisés comme terrains à bâtir, ce qui augmentera encore la pression sur le marché. »

La Flandre orientale devient de plus en plus chère

Comme pour le marché du logement, le « Vlaamse Ruit » (Bruxelles-Anvers-Gand-Louvain) reste la région la plus chère de Belgique pour l’achat d’un terrain. Il est intéressant de noter que désormais les terrains à bâtir en Flandre orientale coûtent presque autant (272 euros du mètre carré) que dans le Brabant flamand, traditionnellement bien plus cher (274 euros). Le Limbourg est de loin la province la moins chère de la Région flamande (176 euros). Knokke-Heist est la commune la plus chère du pays avec un prix au mètre carré de 671 euros.

En Wallonie, le Hainaut se distingue par des prix relativement élevés (110 euros du mètre carré en moyenne), alors que cette province est toujours la moins chère sur le marché du logement. La province de Namur est désormais la province wallonne la moins chère pour les terrains à bâtir, avec 89 euros du mètre carré.