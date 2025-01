USA: nouvelle progression de l’inflation en décembre

L’inflation a de nouveau accéléré en décembre aux Etats-Unis, pour le troisième mois d’affilée, à 2,9% sur un an, selon l’indice CPI publié mercredi, montrant que le pays s’éloigne encore un peu plus de la cible fixée par la banque centrale américaine (Fed).

Sur un mois seulement, la hausse des prix à la consommation a été également plus forte en décembre comparé à novembre, à 0,4% contre 0,3%, en raison notamment de l’augmentation des prix du logement et des billets d’avion, a annoncé le département du Travail.

De décembre 2024 à décembre 2025, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9%, contre 2,7% en novembre, selon l’indice publié par le département du Travail, et sur lequel sont indexées les retraites.

La Fed privilégie une autre mesure, l’indice PCE, publié à la fin du mois, qui a aussi récemment progressé (à +2,4% en novembre). L’objectif de la Fed est de le ramener à 2%.

Les analystes s’attendaient cette hausse du CPI de 2,9% sur un an, selon le consensus publié par MarketWatch.

Mais ils s’attendaient aussi à une moindre augmentation d’un mois sur l’autre: +0,3%. L’indice a finalement progressé de 0,4% entre novembre et décembre, tiré par l’augmentation des prix du logement, des billets d’avion, des véhicules d’occasion ou encore des assurances automobiles, selon le communiqué. L’inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, a toutefois ralenti, à 3,2% sur un an.

“Ce recul du côté de l’inflation sous-jacente est un soulagement, même si cela reste largement au-dessus de la cible de 2% de la Fed”, a remarqué Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets dans une note. Il ajoute que cette publication conforte les marchés dans l’idée que la Fed ne multipliera pas les baisses de taux en 2025, “surtout parce que l’état du marché de l’emploi ne soulève pas d’inquiétude”.

La Fed avait systématiquement abaissé ses taux lors de ses trois dernières réunions, pour un total d’un point de pourcentage. Mais avec une inflation qui rebondit, ou cesse de se calmer, les acteurs de la finance anticipent que ce cycle de baisse sera mis sur pause, pour éviter la surchauffe de l’économie.