USA: le marché de l’emploi est passé de brûlant à chaud

Le marché de l’emploi est resté tendu en juillet aux États-Unis et même les créations d’emplois moins fortes qu’attendu n’ont pas suffi à faire ralentir la croissance des salaires, condition nécessaire à une baisse durable de l’inflation.

Le taux de chômage est tombé en juillet à 3,5%, contre 3,6% le mois précédent, a annoncé vendredi le département du Travail. Il reste ainsi dans la fourchette historiquement basse de 3,4 à 3,7% dans laquelle il évolue depuis un an et demi. Le président Joe Biden s’est félicité de ces chiffres: « le taux de chômage au plus bas et la part des Américains en âge de travailler qui occupent un emploi à un plus haut en 20 ans: ce sont les Bidenomics », c’est-à-dire sa politique économique, a-t-il souligné dans un communiqué. Car le marché du travail reste solide, malgré le ralentissement de l’activité économique provoqué par la banque centrale américaine (Fed) en vue de ralentir l’inflation. Les créations d’emplois, en revanche, ont déçu, avec 187.000 emplois créés seulement, quand les analystes tablaient sur 200.000, selon le consensus de Market Watch. Celles de mai et juin ont été révisées à la baisse, avec au total 49.000 emplois de moins qu’initialement annoncé. « Des emplois ont été créés dans les services de santé, l’assistance sociale, les activités financières et le commerce de gros », a détaillé le département du Travail.

Ces chiffres ont satisfait Wall Street, qui a ouvert en hausse vendredi matin. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones s’élevait de 0,34%, l’indice Nasdaq prenait 0,34% et l’indice élargi S&P 500 s’octroyait 0,29%.

De » brûlant » à « chaud »

Malgré cela, le marché de l’emploi, qui fait face depuis deux ans à une importante pénurie de main d’œuvre, reste tendu. « Le marché du travail, qui était brûlant, a perdu quelques degrés, et est désormais chaud », a commenté Robert Frick, économiste pour Navy Federal Credit Union. Et « il pourrait rester ainsi pendant des mois étant donné le manque d’emplois dans les secteurs clés qui continuent de générer des postes supplémentaires, dont les services de santé et le gouvernement », estime-t-il. Cela ne devrait pas suffira à convaincre la Fed qu’une baisse durable de l’inflation est sur les rails, estime Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics. Elle souligne que les responsables de l’institution « voudront voir des preuves supplémentaires d’un assouplissement de la croissance de l’emploi, des salaires et de l’inflation à des niveaux plus durables ». Car tant que les employeurs ne trouveront pas assez de personnel, les salaires, eux, continueront à grimper. Le rythme de croissance a certes déjà bien ralenti, mais pas assez encore pour que cela cesse d’alimenter l’inflation.

Hausse toujours forte des salaires

Ainsi, en juillet, la hausse des salaires n’a montré aucun signe de ralentissement par rapport à juin, et reste de 4,4% sur un an, a détaillé le département du Travail. « Reflétant les tensions sur le marché du travail, les salaires horaires moyens continuent d’augmenter à un rythme soutenu, (…), bien supérieur au-dessus du rythme d’avant Covid de 3% à 3,5% », a souligné dans une note Kathy Bostjancic, cheffe économiste de la compagnie d’assurances Nationwide.

« Cela n’est pas compatible avec un taux d’inflation de 2% », que vise la Fed, ajoute-t-elle, rappelant que le président de la Fed, Jerome Powell, « a souligné que le taux de croissance des salaires devrait ralentir à environ 3,5% ». L’inflation a certes bien baissé depuis son pic de l’été dernier, et était en juin de 3,0% sur un an, selon l’indice CPI, dont les chiffres de juillet seront publiés le 10 août. Cela reste trop élevé au goût de la Fed, qui vise 2,0%.

La Fed a ainsi relevé ses taux 11 fois depuis mars 2022, pour rendre le crédit toujours plus onéreux, et ainsi décourager la consommation et l’investissement. Une dégradation économique est toujours attendue pour la fin de l’année et le début de l’année suivante. Néanmoins, il semble désormais possible d’échapper à la récession, qui paraissait pourtant inéluctable il y a peu. Le secteur manufacturier, notamment, est à la peine depuis plusieurs mois.