L’inflation bientôt sous contrôle aux Etats-Unis ?

Importante baisse de l’inflation aux Etats-Unis, au mois de juin. Elle n’affiche désormais plus que 3%, s’approchant du taux de 2% considéré comme normal et bon pour l’économie.

Encore une forte chute de l’inflation aux Etats-Unis. Après être passée de 4,9% en avril à 4% en mai (en glissement annuel), elle affiche désormais 3%, annonce le Bureau des Statistiques ce mercredi. C’est le taux le plus bas en plus de deux ans. Autre forte baisse au mois de juin : l’inflation sous-jacente (c’est-à-dire sans tenir compte des prix de l’énergie et des aliments) passe de 5,3% (en mai) à 4,8%.

« L’indice du logement est celui qui a le plus contribué à l’augmentation mensuelle de tous les articles, représentant plus de 70 pour cent de l’augmentation, l’indice de l’assurance automobile y contribuant également », indique le Bureau. « Les indices des tarifs aériens, des communications, des voitures et camions d’occasion, ainsi que de l’ameublement et des équipements ménagers figurent parmi ceux qui ont diminué au cours du mois. »

Fin de la tempête ?

Le chiffre de 3% n’est pas anodin : c’est la dernière ligne droite vers le fameux seuil de 2%. Les banques centrales le voient comme un taux idéal pour l’économie. Mais il est difficile de dire si l’inflation continuera à baisser à la même vitesse ou si le dernier pourcent sera le plus dur et le plus long à passer. Les dernières prévisions à long terme faisaient état d’un retour à la normale pour 2024 au plus tôt.

En un an, elle a en tout cas bien chuté. En juin 2022, elle affichait plus de 9%, un niveau plus atteint depuis plus de 40 ans. Le pire est définitivement passé, du moins en ce qui concerne l’inflation.

Bonne nouvelle pour la Fed

La Réserve fédérale combat l’inflation à coup de taux d’intérêt. Voir qu’elle continue à baisser sera donc une bonne nouvelle pour Jerome Powell, son président. C’est encore plus vrai pour la baisse de l’inflation sous-jacente, car les banques centrales la voient comme un des indicateurs les plus importants.

La question de la prochaine hausse des taux devrait donc revenir sur le devant de la scène. En juin, la Fed avait appuyé sur pause. Mais depuis, Powell a laissé entendre que d’autres hausses des taux pourraient avoir lieu. Avec cette baisse considérable de l’inflation, certains observateurs vont estimer que d’autres hausses des taux seront superflues (et pourraient faire plus de bien que de mal).

Les marchés semblent en tout cas miser sur le fait que les taux restent à leur niveau. Depuis la publication du taux d’inflation, le rendement de l’obligation américaine à deux ans est en chute et l’euro monte en flèche par rapport au dollar (de 1,1020 à 1,1080 dollar pour un euro en moins d’une heure). Verdict le 26 juillet, lorsque que l’institution monétaire annoncera sa décision.