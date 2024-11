Trump reconnaitra sa défaite… “si l’élection est juste”

Le candidat républicain a officiellement voté. Interrogé sur ses chances, Donald Trump s’est dit confiant mais assure qu’il reconnaitra sa défaite si “l’élection est juste”. Une nuance importante.

“Les gens qui disent que je ne reconnaitrai pas ma défaite sont fous. Si je perds, je l’accepterai. Si l’élection est juste. Pour le moment, cette élection a été équitable.” Tels sont les mots de Donald Trump, juste après avoir voté en Floride. Le président américain a toutefois estimé “que le système électoral est trop compliqué” et que les choses seraient beaucoup plus simples avec des “votes uniquement en papier”.

Un moyen détourné pour critiquer les votes électroniques par correspondance, qui sont généralement plus favorables aux démocrates. Ce sont ces mêmes votes qui lui avaient fait perdre les élections en 2020.

🔴 #USElection2024 ➡️ "Si je perds, je vais accepter la défaite [si l'élection est juste]," répond Donald Trump, face aux accusations d'un scénario similaire à l'élection de 2020 qui donnait Joe Biden vainqueur. pic.twitter.com/YenKWEu5E3 — franceinfo (@franceinfo) November 5, 2024

Répondant à un journaliste, il ajoute : “Je n’ai pas besoin de dire à mes partisans qu’il n’y aura pas de violence. Bien sûr qu’il n’y aura pas de violence. Mes partisans ne sont pas des gens violents. Ce sont des gens formidables. Ce sont des gens qui croient en l’absence de violence, contrairement à votre question. Vous croyez à la violence.”

Un vainqueur “dès cette nuit”

Plus tôt dans la journée, le candidat à la Maison Blanche exigeait de connaître les résultats du vainqueur “dès cette nuit”, ce qui parait difficile en cas de scrutin serré. Certains analystes estiment que Donald Trump va annoncer sa victoire très rapidement, peu importe l’issue du résultat. Un moyen de préparer la contestation.

De son côté, le colistier de Kamala Harris, Tim Walz a estimé que les Etats-Unis disposaient “des élections les plus justes, les plus libres et les plus sûres. Nous avons une presse libre qui modère les élections et veille à ce que tout se passe bien.”