Le président Trump a annoncé mardi qu’il prévoyait d’appliquer des droits de douane de près de 25% sur les automobiles importées aux Etats-Unis et d’au moins du même niveau sur les semi-conducteurs et le secteur pharmaceutique.

Pour l’automobile, Trump a assuré lors d’une conférence de presse que “ce sera d’environ 25%”, ajoutant vouloir néanmoins “donner le temps” aux constructeurs automobiles “pour qu’ils aient des usines ici” et ainsi “qu’ils n’aient pas de droits de douane”. Il a ajouté se donner jusqu’au 2 avril pour décider.

Interrogé sur le secteur des semi-conducteurs et de l’industrie pharmaceutique, il a répondu: “ce sera 25% et plus, et cela augmentera considérablement au cours d’une année, mais nous voulons leur donner le temps d’arriver (…) nous voulons leur donner une chance” d’établir leurs usines aux Etats-Unis pour éviter les droits de douane.

“Les mêmes règles du jeu”

Le président s’est également satisfait d’avoir vu l’Union européenne (UE) “réduire leurs droits de douane sur les voitures au niveau que nous avons”. “L’UE avait 10% de taxes sur les voitures et ils sont désormais à 2,5%, ce qui est exactement le même niveau que nous. Si tout le monde fait cela alors nous jouerons avec les mêmes règles du jeu.”

“Je prends note de ce qui a été fait. Mais l’UE a été très injuste avec nous, nous avons un déficit commercial de 350 milliards de dollars, ils n’achètent pas nos voitures, nos produits agricoles, ils n’achètent quasiment rien, nous devons rectifier cela”, a-t-il néanmoins insisté.

Selon les données du département du Commerce, le déficit commercial des Etats-Unis en biens vis-à-vis de l’UE était de 235 milliards de dollars en 2024. En revanche, les Etats-Unis ont une balance commerciale excédentaire à hauteur de 109 milliards de dollars vis-à-vis de l’UE en ce qui concerne les services en 2023, selon la Commission européenne.