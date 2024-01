Quelles sont les prévisions pour le commerce de détail en 2024?

A quoi ressemblera l’année qui démarre dans le secteur du commerce de détail? Les prévisions éclairées de la rédaction de “The Economist”, parues dans notre numéro spécial “Le Monde en 2024”.

La baisse de l‘inflation entraînera une hausse des ventes au détail de 2 % en termes réels en 2024, soit environ deux fois plus vite qu‘en 2023. Toutefois, les consommateurs ne pourront pas se soustraire facilement aux taux d‘intérêt élevés, à la réduction de l‘épargne des ménages et à l‘augmentation des défauts de payement des cartes de crédit. Les marchés de détail occidentaux seront donc à nouveau moroses. Après deux années de contraction, la Grande-Bretagne et l‘Allemagne mettront du temps à se redresser. Les Etats-Unis connaîtront une nouvelle année morose.

Même la Chine, deuxième marché mondial du commerce de détail, ne connaîtra qu‘une croissance de 4 %, contre 7 % en moyenne avant la crise. La faute au marché immobilier chinois chancelant et à la pénurie d‘emplois pour les jeunes.

Les détaillants désireux d‘exploiter les consommateurs asiatiques se tourneront vers l‘Asie du Sud-Est, où la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam seront parmi les marchés les plus dynamiques. La propagation dans les pays en développement d‘un boom du commerce électronique induit par une pandémie contribuera à cette évolution. C‘est en Inde que le taux de croissance des ventes en ligne sera le plus rapide car les décideurs politiques y font de gros efforts pour promouvoir les technologies financières, ou fintechs, et d‘autres formes de numérisation.

Sauf indication contraire, les prévisions sont établies pour 2024. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95 % du PIB mondial.