Pourquoi des entrepreneurs belges continuent à investir en Ukraine (témoignages)

La guerre en Ukraine dure maintenant depuis près de deux ans. Les entrepreneurs belges présents sur place ont réussi à s’adapter et à vivre « avec ». Même s’il est manifestement trop tôt pour de nouveaux investissements et que la situation sur le front ukrainien suscite de plus en plus d’inquiétudes.

Le 24 février, cela fera deux ans que la Russie a envahi l’Ukraine. Sur place, en Ukraine, Dieter Catteeuw d’ACL Polyester a appris à faire face à cette guerre. Il y a tout juste un an, ce producteur de pièces moulées en polyester, basé à Courtrai, cherchait à transférer la production de sa filiale ukrainienne vers un sous-traitant en Hongrie. À l’usine de Lviv, la moitié des employés avaient disparu pour échapper aux exigences de l’armée. Entre-temps, M. Catteeuw a trouvé une autre solution. « Nous avons recruté des femmes », explique-t-il. « Nous avons dû changer les sanitaires, mais actuellement le nombre de travailleurs que nous employons a retrouvé son niveau d’avant-guerre : 35 personnes, dont la moitié sont des femmes. »

Et en tout état de cause, il aurait été bien plus difficile de trouver hors de l’Ukraine un sous-traitant capable de produire au même prix les pièces moulées en polyester. Ces dernières servent, par exemple, de protections pour les métiers à tisser ou de pièces pour les autobus. « Dans aucun pays, le coût de la main-d’œuvre n’est aussi bas qu’en Ukraine », souligne M. Catteeuw. Toutefois, ce faible coût de main-d’œuvre a un inconvénient : « Les Ukrainiens sont des chercheurs d’emploi sans relâche. S’ils peuvent gagner 3 cents de plus dans une autre entreprise, ils partent. Ils ne sont pas très loyaux. »

Économie de survie, mais…

En Ukraine, peu d’entrepreneurs se lancent dans des investissements ou d’autres projets d’envergure. « Cela serait difficile de faire autrement », déclare Luc Vancraen, de l’entreprise de logiciels Quadrox, qui a une succursale à Kiev. « L’Ukraine est aujourd’hui une économie de survie. Qui investirait actuellement dans ce pays ? Bientôt, il fera à nouveau très froid en Ukraine, et les Russes provoqueront à nouveau des coupures de courant par des frappes aériennes sur l’infrastructure énergétique. Qui voudrait implanter une usine ici dans de telles circonstances ? »

Pourtant, certains entrepreneurs belges se jettent néanmoins à l’eau, comme Walter Buydens, PDG de Turbulent, qui a remporté deux Trends Impact Awards l’année dernière. Turbulent installe de petites turbines hydroélectriques le long des rivières. Des pourparlers sont actuellement en cours avec une entreprise ukrainienne afin d’importer et d’installer ces turbines. Ces discussions ont pu voir le jour grâce à un projet de la chambre de commerce d’Anvers-Waasland. Ce projet met en contact des entreprises belges et ukrainiennes, avec l’aide des chambres de commerce ukrainiennes. « Les choses avancent bien », déclare M. Buydens. « Dans quelques mois, une première turbine Turbulent devrait déjà être opérationnelle en Ukraine. »

Par contre, les Ukrainiens ne doivent pas compter sur des conditions de paiement plus souples. « Je veux aider les gens, mais je veux aussi recevoir un montant correct pour cela, éventuellement avec l’aide du gouvernement. C’est aussi simple que cela », explique M. Buydens. »En tant que jeune entreprise, Turbulent doit être prudente. D’ailleurs, les Ukrainiens sont d’accord avec les conditions. Quelles sont les garanties en tant qu’entrepreneur d’être payé? « Nous travaillons avec l’assureur des exportations Credendo. Si Credendo ne donne pas son feu vert, il n’y aura pas de turbine en Ukraine. »

En effet, depuis la mi-décembre, Credendo couvre à nouveau les transactions belges avec l’Ukraine, mais le directeur général adjoint, Nabil Jijakli, n’a pas constaté d’intérêt débordant. « Cela viendra, surtout pour les transactions courantes, telles que les ventes de produits alimentaires ou de médicaments », explique-t-il. « La demande de couverture de projets à long terme – comme la construction et l’infrastructure – prendra un peu plus de temps. C’est compréhensible, car le pays est toujours en guerre. »

Nouvelle mobilisation

Malgré la guerre, le Fonds monétaire international s’attend à ce que l’économie ukrainienne connaisse une croissance de 2 % cette année, un chiffre convenable. « L’économie continue de tourner parce que les gens ont des besoins, même en temps de guerre », explique M. Vancraen. « Le secteur médical est en plein essor à cause des blessés de guerre – pensez aux prothèses, par exemple. Quelque 50.000 soldats ukrainiens ont perdu un membre. L’industrie hôtelière est également en plein essor, ne serait-ce que grâce aux soldats en permission. En effet, les soldats sont payés, enfin jusqu’à récemment en tout cas. Je connais un soldat qui est confronté à un retard de paiement de trois à quatre mois.

L’aide financière promise par l’Europe et les États-Unis reste pour l’instant en suspens. Sans elle, l’Ukraine risque de ne plus pouvoir payer son armée et le reste du système gouvernemental. La croissance économique est donc cruciale, car elle fournit à l’Ukraine les moyens financiers dont elle a tant besoin. La question qui se pose maintenant est de savoir si cette croissance économique se maintiendra. Après tout, une nouvelle mobilisation de 500 000 soldats semble imminente. Jusqu’à présent, les travailleurs IT ont été épargnés par la mobilisation forcée, car le secteur rapporte au pays beaucoup de devises fortes. Mais Vancraen n’est pas rassuré. « Mobiliser un demi-million de personnes ne se fera pas tout seul. Ceux qui voulaient se battre sont depuis longtemps au front. La nouvelle mobilisation pourrait bien appeler le secteur IT. Beaucoup de jeunes y travaillent. »

Une lourde facture

Tom Van Goey peut continuer à exploiter sa ferme pour l’instant. À Cherkasy, au sud de Kiev, il loue 3 700 hectares. Si sur les quatre-vingts travailleurs de la ferme, seulement cinq se battent au front, l’exploitation ne fait pas beaucoup de bénéfices. « Les prix du blé sont toujours inférieurs à ceux d’avant-guerre, tandis que les coûts de transport ont doublé », explique M. Van Goey. « Ajoutez à cela les salaires, les engrais, les semences et le loyer des terres. J’ai tout juste pu maintenir ma récolte de blé hors du rouge en 2023. Heureusement, le bon prix pour mes pommes de terre a quelque peu compensé l’année ».

Mais la principale préoccupation de M. Van Goey est ailleurs. Les soldats ukrainiens manquent manifestement de matériel. Van Goey intervient là où il le peut. « Hier encore, les soldats ont demandé des pneus d’hiver pour la camionnette qu’ils utilisent pour transporter les soldats tombés au front. Aujourd’hui, leur jeep a besoin d’un nouveau système de levage. D’accord, j’envoie la facture. L’avant est accroché à l’aide de crochets et d’œillets. En Europe, on n’a pas encore compris cela. Nous ne pouvons pas attendre de ces soldats qu’ils continuent à avancer uniquement sur la base de leur motivation.

M. Vancraen est également un peu déconcerté par tant d’ignorance en Europe. « L’armée ukrainienne manque même de simples PC, nécessaires pour suivre les positions des drones, par exemple. Si les Russes pénètrent en Ukraine, ils ne s’arrêteront pas là. Nous le savons. C’est même ce que dit ouvertement la radio d’État russe. Pourtant, les Européens sont bien plus nombreux à manifester pour la lointaine bande de Gaza que pour l’Ukraine, notre voisin. Je ne comprends pas cela ».