L’accord sur les céréales ukrainiennes « de facto terminé »

L’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes qui expire à minuit (21H00 GMT) est « de facto terminé », a affirmé lundi le Kremlin, assurant que la Russie sera prête à y revenir « immédiatement » quand ses conditions seront remplies.

« L’accord de la mer Noire s’est de facto terminé aujourd’hui », a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que « dès que la partie (des accords) concernant la Russie sera satisfaite, la Russie reviendra immédiatement à l’accord sur les céréales ».

Signé en juillet 2022 à Istanbul et déjà reconduit à deux reprises, l’accord permettant à l’Ukraine d’exporter ses céréales par la mer Noire a permis, sur l’année écoulée, de sortir près de 33 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens, en dépit du conflit. Moscou menace depuis plusieurs semaines de ne pas le reconduire, se plaignant d’entraves à ses propres livraisons de produits agricoles et d’engrais et assurant que l’objectif affiché de l’accord, permettre la livraison de céréales aux pays pauvres, n’est pas réalisé. La Turquie, l’Ukraine et l’ONU ont été notifiés de la décision du Kremlin, a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

« La Russie a officiellement notifiée les parties turque et ukrainienne, ainsi que le secrétariat des Nations unies, de son objection à l’extension de l’accord », a-t-elle déclaré à l’agence de presse publique TASS. Les déclarations de M. Peskov interviennent quelques heures après une attaque ukrainienne par drone naval qui a touché le crucial pont reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée, et tué deux civils. Le porte-parole du Kremlin a toutefois assuré que la décision de non-reconduction de l’accord et l’attaque n’étaient pas « liés », expliquant qu' »avant même cette attaque, c’était la position du président Poutine ».

Ne pas punir les pays plus pauvres

L’Allemagne « appelle la Russie à rendre possible la prolongation de l’accord » sur l’exportation des céréales ukrainiennes, a déclaré la porte-parole adjointe du gouvernement allemand, Christiane Hoffmann, lundi à Berlin.

Elle a exhorté Moscou à « ne pas faire supporter les conséquences de ce conflit aux plus pauvres de la planète ».

« En outre, nous espérons que, à l’avenir, cet accord céréalier ne sera pas seulement à durée déterminée ou pour une courte durée mais que l’on pourra exporter depuis l’Ukraine des céréales et de l’engrais sur le long terme », a-t-elle ajouté.