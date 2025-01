L’investiture du futur président américain aura lieu ce lundi. Une vingtaine de milliardaires sont invités. Et ils ne viennent probablement pas que pour le buffet. Qui sont-ils ?

La présence de milliardaires autour de Trump est à ce point peu discrète que Joe Biden a assorti son discours d’adieu d’une mise en garde contre cette nouvelle « oligarchie techno-industrielle ». « Aujourd’hui se constitue en Amérique une oligarchie d’extrême richesse, de pouvoir et d’influence qui menace littéralement notre démocratie entière, nos droits et libertés élémentaires et l’égalité des chances face à la réussite.» a encore dit Biden, qui a pris soin de ne nommer personne.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette nouvelle « oligarchie américaine » ne manque pas de moyen. Selon Oxfam, la fortune cumulée des quatre hommes les plus riches au monde- soit Elon Musk, Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin), Mark Zuckerberg (Meta) et Larry Ellison (Oracle) – est de mille milliards. Ils sont tous Américains et sont tous issus de la tech. De quoi aussi « s’acheter un pays », selon la patronne d’Oxfam France, Cécile Duflot, au cours d’une conférence de presse. Or, les trois premiers sont attendus lundi à la cérémonie d’investiture. Mais ils ne sont pas les seuls milliardaires à être invités.

Qui est sur la guest list ?

Donald Trump a récolté plus de 200 millions de dollars pour son investiture. Pour remercier le plus grand nombre, pas moins de 22 milliardaires sont invités à la cérémonie, selon Libération. Parmi eux des convaincus, mais d’autres y sont par opportunisme.

L’invité principal est Elon Musk. Il est assis sur près de 420 milliards de dollars et serait actuellement la personne la plus riche du monde.

On retrouve aussi Jeff Bezos qui pèserait aujourd’hui 235,3 milliards de dollars, Mark Zuckerberg patron de Meta à la tête de 212,6 milliards est lui en voie de «muskisation» ou “trumpisation” c’est selon avec la fin à son programme de fact-checking aux Etats-Unis. Sam Altman à la tête d’Open Ai (Chatgpt) a même versé un million de dollars de sa poche pour être présent. C’est tout de même un onzième de sa fortune personnelle estimée à 1,1 milliard de dollars. Il y a aussi Tim Cook le patron d’Apple. a versé un million de dollars de sa fortune personnelle pour cofinancer la cérémonie d’investiture de Donald Trump.

Il y avait aussi le directeur général de Google, Sundar Pichai, le cofondateur de Google Sergey Brin et le CEO de TikTok Shou Chew,. Tous étaient dans les premiers rangs sous la coupole du Capitole, où se tenait la prestation de serment du nouveau chef de l’État. Image saisissante, tous étaient même devant l’ensemble des futurs ministres du gouvernement Trump, notamment le prochain secrétaire d’État, Marco Rubio.

La plupart de ces grands patrons faisaient également partie du petit groupe, encore beaucoup plus restreint qu’au Capitole, d’invités à la cérémonie religieuse précédant l’investiture.

On retrouvera aussi Vivek Ramaswamy qui a fait fortune dans la biotechnologie et a fondé la multinationale Roivant Sciences qui lie santé et nouvelles technologies.

Miriam Adelson est la cinquième femme la plus riche des Etats-Unis après le décès de son mari, le magnat des casinos Sheldon Adelson. Elle est la tête d’une fortune estimée à 31,8 milliards de dollars. Elle a donné plus de 100 millions de dollars pour la campagne du futur 47e président des Etats-Unis.

Todd Ricketts est le copropriétaire de la franchise de baseball des Cubs de Chicago. Avec ses frères, il serait à la tête d’une fortune estimée à 4 milliards de dollars.

Brian Armstrong est le PDG de Coinbase, une plateforme en ligne dans le domaine de la cryptomonnaie.

Seront probablement aussi présents (bien que leur venue n’est pas confirmée): Robert «Woody» Johnson, le propriétaire des Jets de New York avec une fortune estimée à 3,3 milliards de dollars. Elizabeth et Richard Uihlein, à la tête d’Uline, une entreprise de fournitures d’expéditions et autres emballages qui a un chiffre d’affaires annuel estimé à 6,1 milliards de dollars. Le couple serait valorisé à 5,9 milliards de dollars chacun.

Mais aussi Roger Penske. Il est l’un des plus gros donateurs de la campagne. Il serait à la tête de 6,4 milliards de dollars. Ou encore Timothy Mellon. Ce banquier d’affaires a donné 50 millions de dollars à la campagne de Donald Trump. Selon le Washington Post, il a également fait un don de 50,1 millions de dollars pour la construction du mur le long la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Ces milliardaires dans l’administration de Trump

Trump aurait pas moins de 13 milliardaires dans son entourage direct. Le plus visible est sans aucun doute Elon Musk. Mais, Donald Trump a nommé d’autres milliardaires dans sa nouvelle administration, et de riches hommes et femmes d’affaires à des postes d’ambassadeurs ou de directeurs d’agences fédérales. Leur point commun est souvent d’avoir contribué financièrement à sa campagne

Howard Lutnick, devrait, s’il obtient l’accord du sénat, être le futur secrétaire d’Etat au Commerce. PDG de la banque d’investissement Cantor Fitzgerald, il est très critique envers la Chine et a qualifié les voitures électriques de “non-sens des élites” . Il aurait une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars.

Stephen Feinberg, PDG d’une société d’investissement, disposerait de 5 milliards de dollars. Il devrait obtenir le poste de secrétaire adjoint à la Défense des Etats-Unis.

Linda McMahon est (avec son mari Vince) une donatrice très motivée et soutient de la première heure à Trump (dès 2016). Elle a été à la tête de la WWE (ligue de catch) et posséderait une fortune estimée à 3 milliards. Pour la remercier, elle est la future secrétaire d’Etat à l’Education

Tilman Fertitta, patron de la franchise des Houston Rockets et à la tête d’une chaîne de restauration Landry’s. Il pèserait 10,2 milliards de dollars. Il est l’ambassadeur des Etats-Unis en Italie.

Warren Stephens est un banquier d’affaires qui serait à la tête de 3,3 milliards de dollars. Il est le futur ambassadeur des USA au Royaume-Uni.

Jared Isaacman est le futur administrateur de la Nasa. Il est aussi un proche de Musk et cette proximité réveille des craintes de risques de conflits d’intérêts.

Steve Witkoff est le futur envoyé spécial au Moyen-Orient des Etats-Unis est aussi un magnat de l’immobilier

Enfin, Kelly Loeffler va diriger la Small Business Administration, une agence censée accompagner les petites entreprises privées américaines. Sa fortune et celle de son mari, Jeff Sprecher (fondateur d’International Exchange) est estimée à 1 milliard de dollars.