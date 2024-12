Nouveau gouvernement français: Retailleau reconduit à l’Intérieur, Barrot aux Affaires étrangères, Lecornu aux Armées

Le premier Conseil des ministres du gouvernement Bayrou se tiendra le 3 janvier.

Le républicain (LR) Bruno Retailleau a été reconduit au ministère de l’Intérieur, le centriste (MoDem) Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères et le macroniste (Renaissance) Sébastien Lecornu aux Armées, a annoncé lundi soir l’Elysée.

Catherine Vautrin reste par ailleurs au gouvernement, mais elle passe du ministère des Territoires au portefeuille de la Santé, des Solidarités et des Familles. L’ex-LR Rachida Dati reste ministre de la Culture.

Le directeur de l’institution financière publique française Caisse des dépôts et consignations, Eric Lombard, a été nommé lundi ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Il sera épaulé par la macroniste Amélie de Montchalin chargée des Comptes publics, au moment où la France affronte l’une des pires crises budgétaires de son histoire récente. Parmi les autres portefeuilles économiques, Annie Genevard (LR, droite) conserve pour sa part l’Agriculture.