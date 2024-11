Donald Trump, aux portes de la Maison Blanche après avoir remporté plusieurs Etats décisifs, a revendiqué mercredi une “victoire politique jamais vue dans notre pays”, sans attendre le décompte final. Les réactions internationales n’ont pas tardé à tomber.

Emmanuel Macron est parmi les premiers chefs d’Etat à féliciter Donald Trump sur le réseau social X. Le président français se dit « prêt à travailler ensemble » avec « respect et ambition ».

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024



Il annonce ensuite avoir échangé avec le chancelier allemand Olaf Scholz dans le but d'”œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte”.

Je viens d’échanger avec le chancelier @OlafScholz. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les États-Unis d’Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024



Le Premier ministre belge Alexander De Croo a félicité mardi dans un bref message sur “X”, le républicain Donald Trump, donné vainqueur des élections présidentielles aux Etats-Unis.

Congratulations to President-elect @realDonaldTrump



Belgium looks forward to further strengthening the transatlantic bond.



Strong alliances will be needed to address current global challenges and ensure our prosperity. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) November 6, 2024



Le président du Conseil européen, Charles Michel, a adressé mardi ses félicitations au candidat républicain Donald Trump via X. Il a insisté sur les liens historiques entre l’Europe et les États-Unis, et sur la volonté de l’Union Européenne de poursuivre sa route en tant que partenaire tout en défendant le système multilatéral fondé sur des règles.

Congratulations to President-elect @realDonaldTrump.



🇪🇺 & 🇺🇸 have an enduring alliance and a historic bond. As allies and friends, the EU looks forward to continuing our constructive cooperation.



The EU will pursue its course in line with the strategic agenda as a strong,… — Charles Michel (@CharlesMichel) November 6, 2024



La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen a félicité “chaleureusement” Donald Trump pour sa victoire électorale aux élections présidentielles américaines telle qu’annoncée mardi matin. Elle a insisté sur la nécessité de travailler à un programme transatlantique au profit des 800 millions de concitoyens concernés de part et d’autre de l’Océan.

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024



“Faire progresser la paix en renforçant l’Otan”

Le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte a adressé mercredi ses félicitations à Donald Trump, assurant que son retour à la Maison Blanche aidera l’Alliance atlantique à rester “forte”. “Son leadership sera à nouveau un élément clé pour garder notre Alliance forte. J’ai hâte de travailler avec lui à nouveau pour faire progresser la paix en renforçant l’Otan”, a déclaré Mark Rutte dans un communiqué.

“Une victoire électorale historique”

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a félicité mercredi Donald Trump pour “sa victoire électorale historique” à la présidentielle américaine, assurant que la “relation spéciale” entre leurs deux pays “continuerait à prospérer”. “En tant qu’alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, démocratie et libre entreprise”, a déclaré le dirigeant travailliste dans un communiqué.

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a de son côté souligné que “les États-Unis sont un allié important pour les Pays-Bas, tant sur le plan bilatéral que dans des contextes internationaux tels qu’au sein de l’Otan”. “Je me réjouis de notre étroite coopération sur les intérêts partagés entre les États-Unis et les Pays-Bas”, a-t-il déclaré.

“Patriotisme et contrôle des frontières”

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a, elle aussi, exprimé l’espoir que l’Italie et les États-Unis renforcent davantage leurs liens stratégiques. “L’Italie et les États-Unis sont des nations sœurs liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique”, a écrit la cheffe du gouvernement.

“Patriotisme, contrôle des frontières, réductions d’impôts, racines chrétiennes, liberté d’expression, engagement en faveur de la paix dans le monde. Aux États-Unis, une victoire pour le bon sens, la passion et l’avenir. Bonne chance dans votre travail, président Donald Trump”, a posté Matteo Salvini, vice-premier italien, en ajoutant le hashtag “GODonaldGO”.

Patriotism, border control, tax cuts, Christian roots, freedom of speech, commitment to world peace.

Common sense, passion, and hope WIN in the US!

What a historic day!



CONGRATULATIONS, President Donald Trump 🇺🇸#GoDonaldGo #Election2024 pic.twitter.com/T8b1ZN4SZh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 6, 2024



“Nous travaillerons sur nos relations bilatérales stratégiques et sur un partenariat transatlantique solide“, a également annoncé le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

“La paix par la force”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Donald Trump mercredi pour “son impressionnante victoire” à la présidentielle américaine, espérant que son élection aidera l’Ukraine à obtenir une “paix juste”.

“J’apprécie l’engagement du président Trump en faveur de l’approche la paix par la force dans les affaires mondiales. C’est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l’Ukraine d’une paix juste”, a réagi Zelensky.

“Fermes contre l’Iran”

Binyamin Netanyahou a salué, de son côté, « le plus grand retour de l’Histoire ».

En Israël, le chef de la diplomatie dit qu’avec les Etats-Unis “nous resterons fermes” contre l’Iran.

“Le plus grand retour dans l’histoire politique américaine !“

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, inconditionnel soutien de Donald Trump, s’était réjoui plus tôt ce mercredi des premiers résultats de l’élection présidentielle américaine, alors que le républicain venait de remporter deux Etats décisifs pour son duel face à Kamala Harris.

« En route vers une belle victoire », a-t-il écrit sur Facebook, apparaissant devant un écran de télévision affichant le comptage des voix aux États-Unis. Un peu plus tard, alors que la victoire se confirme, il lance: “Le plus grand retour dans l’histoire politique américaine ! Félicitations au président @realDonaldTrump pour son énorme victoire. Une victoire dont le monde avait bien besoin !”, écrit-il ce mercredi matin sur sa page Facebook.

« Une coexistence pacifique »

La Chine quant à elle dit espérer une « coexistence pacifique » avec les Etats-Unis. « Nous continuerons à aborder et à gérer les relations Chine-Etats-Unis sur la base des principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération mutuellement bénéfique », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d’un point de presse régulier.

De son côté, le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé ses “félicitations du fond du cœur” à son “ami” Donald Trump pour sa “victoire électorale historique” à la présidentielle américaine.

Des réactions de gauche consternées

Dans la classe politique française, les réactions à gauche étaient souvent consternées. L‘élection de Trump “est l’un de ces moments de bascule qui façonnent l’histoire“, a réagi sur X l’eurodéputé socialiste Raphaël Glucksmann.

L’élection de Trump est l’un de ces moments de bascule qui façonnent l’Histoire.

Nous sommes désormais, en Europe, seuls face à notre destin.

À nous de montrer ce que nous sommes et aspirons à être. pic.twitter.com/UxUl1ZuOKA — Raphael Glucksmann (@rglucks1) November 6, 2024



Face “à cet enfer qui se profile“, la patronne des écologistes Marine Tondelier a souhaité “courage aux Américaines et aux Américains” et “courage à nous toutes et tous“.

Cet enfer qui se profile …



Courage aux américaines et aux américains qui seront en première ligne des politiques de Trump.



Courage à nous toutes et tous. — Marine Tondelier (@marinetondelier) November 6, 2024



A droite, rare partisan en France de Donald Trump, Eric Ciotti a salué sur X “une magnifique victoire du peuple américain contre un système”, y voyant “un chemin pour les droites en France comme en Europe.”

Félicitations à @realDonaldTrump nouveau président des États-Unis.



Magnifique victoire du peuple américain contre un système.



Un espoir pour la paix, une défaite des wokistes.



Un chemin pour les droites en France comme en Europe. Jusqu’à la victoire. pic.twitter.com/kT1jBJDPel — Eric Ciotti (@eciotti) November 6, 2024



“L’Europe doit prendre son destin en main”

L’Europe doit “prendre son destin en main”, selon la porte-parole du gouvernement français. “Cela doit nous interroger non pas sur ce que vont faire les États-Unis, mais sur ce qu’est capable de faire l’Europe. Sur un certain nombre de secteurs absolument clés, la défense, la réindustrialisation, la décarbonation, on doit prendre notre destin en main”, a déclaré Maud Bregeon sur la radio française RTL.

“Il faudra trouver les moyens de travailler sur nos intérêts en commun mais fondamentalement (…) la réponse est chez nous”, a renchéri le ministre aux Affaires européennes Benjamin Haddad sur la radio française France inter. “Les Européens ne peuvent pas accepter que leur sécurité se décide sans eux, que demain on impose une capitulation aux Ukrainiens sans les Ukrainiens, sans les Européens”, a-t-il ajouté.