“Nous devons accepter le résultat de cette élection”, reconnait Kamala Harris

La candidate démocrate Kamala Harris, sèchement battue par son rival républicain Donald Trump, s’est exprimée pour la première fois publiquement depuis l’annonce des résultats.

Devant des partisans en pleurs, la vice-présidente américaine a appelé à reconnaître et accepter les résultats de l’élection. « Nous devons être loyaux envers la Constitution des Etats-Unis et respecter le résultat. La bataille pour la liberté continue et nous ne nous arrêterons pas. Je n’abandonnerai jamais ma bataille pour votre, notre futur », a-t-elle insisté dans son allocution au ton plutôt combatif.

La candidate déchue a également appelé ses partisans à « continuer à se battre » malgré la défaite. « Le résultat de cette élection n’est pas ce que nous voulions, pas ce pour quoi nous nous sommes battus, pas ce pour quoi nous avons voté », a-t-elle reconnu, affirmant que la « lumière de la promesse de l’Amérique brillera toujours (…) tant que nous n’abandonnons pas et que nous continuons à nous battre ».

« Nous aiderons (Donald Trump) et son équipe dans la transition et nous nous engagerons dans un transfert pacifique du pouvoir » a également promis Kamala Harris.