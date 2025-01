Nippon Steel: un sursis pour abandonner son rachat de US Steel

Les groupes Nippon Steel et US Steel ont annoncé dimanche avoir obtenu de Washington un sursis courant jusqu’en juin pour formellement abandonner leur projet de rachat du sidérurgiste américain par son concurrent japonais.

Dans un communiqué commun, les deux groupes, dont le rapprochement a été interdit par l’administration du président américain Joe Biden, ont indiqué que la date butoir pour abandonner de façon “totale et définitive” le projet avait été reportée du 2 février au 18 juin. Nippon Steel et US Steel se sont dits “satisfaits” de ce sursis et ont souligné continuer à vouloir “réaliser la transaction, qui offre les meilleures garanties d’avenir pour l’industrie sidérurgique américaine et pour tous les actionnaires”.

A quelques jours de son départ de la Maison-Blanche, M. Biden a bloqué le 3 janvier cette vente d’un montant de 14,9 milliards de dollars, invoquant des raisons de “sécurité nationale”. Nippon Steel et US Steel ont déposé un recours en justice contre cette décision, la jugeant “illégale”.

Un froid entre Japon et USA

Ce veto a jeté un froid dans les relations entre les alliés japonais et américain, le Premier ministre nippon Shigeru Ishiba appelant Washington à “expliquer clairement” ce qui le justifie. Dimanche, le ministre des Affaires étrangères japonais, Takeshi Iwaya, a souligné l’importance de “gérer ce dossier” de façon à ne pas miner “l’alliance entre le Japon et les Etats-Unis”. Le président élu américain Donald Trump a annoncé son hostilité à cette acquisition, qui avait été initialement annoncée en décembre 2023.