Joe Biden bloque le rachat d’U.S Steel par Nippon Steel

Le président Joe Biden a décidé de bloquer le projet de rachat de U.S. Steel par Nippon Steel d’un montant de 14,9 milliards de dollars, a rapporté le Washington Post, en s’appuyant sur deux sources gouvernementales anonymes.

La Maison Blanche devrait annoncer le choix du président américain dès vendredi, à moins d’un revirement de dernière minute, ce que les deux responsables ne prévoient pas, selon le journal. Joe Biden a décidé de bloquer l’accord malgré les efforts déployés ces derniers jours par certains de ses principaux conseillers, qui l’ont averti que le rejet d’un investissement important de la part d’une entreprise japonaise majeure pourrait nuire aux relations entre Washington et Tokyo, écrit le quotidien jeudi.

La présidence n’a pas commenté cette information dans l’immédiat.

Opposition au mariage

Un panel chargé d’évaluer les conséquences de l’éventuel rachat sur la sécurité nationale des Etats-Unis avait refusé de se prononcer fin décembre, renvoyant la question au président américain sortant, qui disposait de 15 jours pour se prononcer.

Joe Biden, tout comme le président élu républicain Donald Trump, ont déjà fait part à maintes reprises de leur opposition à ce mariage de près de 15 milliards de dollars annoncé en décembre 2023. M. Biden estime que l’industrie sidérurgique revêt un caractère stratégique pour les Etats-Unis, qui sont le premier importateur mondial d’acier.

L’opération s’est retrouvée au coeur de la campagne présidentielle américaine de 2024, lorsque la Pennsylvanie est apparue comme un État clé et que le syndicat des métallurgistes United Steelworkers (USS) s’est vigoureusement opposé à la fusion. Nippon Steel a décrit la transaction comme une bouée de sauvetage pour l’industrie sidérurgique très affaiblie de la Pennsylvanie. Le géant japonais de la sidérurgie et US Steel ont promis de poursuivre le gouvernement en justice, affirmant qu’il n’avait pas respecté les procédures appropriées lors de l’examen de l’acquisition.