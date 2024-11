Musk aura affiché un soutien sans faille à Trump lors de sa campagne. Au matin de sa victoire, le futur président ne l’a pas oublié. Leur duo pourrait bien marquer un tournant décisif pour l’Amérique et sa vision du capitalisme.

Donald Trump a réussi mercredi son pari de revenir à la Maison-Blanche. Une victoire sans appel, qui provoque une onde de choc aux États-Unis et à travers le monde. Parmi les personnes présentes autour de Trump à Mar-a-Lago en Floride, un homme a caché sa joie encore moins que les autres : Elon Musk.

Resté aux côtés de Trump toute la soirée, il proclamera la victoire bien avant les résultats officiels. “Game, set, and match,” a tweeté Musk. Quelques heures plus tard, il tweete à nouveau, affirmant que l’Amérique avait donné un mandat clair à Donald Trump : “L’avenir sera fantastique.”

Game, set and match — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Dans un autre tweet, le milliardaire laisse peu de doute quant à son ambition pour la Maison-Blanche, partageant un photomontage où l’on voit un lavabo (sink) dans le bureau ovale.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

L’image est légendée “Let that sink in” (“Laissez cela vous imprégner”), un message adressé au reste du monde, encore sceptique face à une éventuelle réélection de Trump. C’est aussi un clin d’oeuil à Twitter. A son arrivée au QG en 2022 après avoir racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars, Elon Musk portait un évier.

Une nouvelle star

Musk a affiché durant toute la campagne un soutien sans faille à Donald Trump. Le patron de Tesla, SpaceX et X (anciennement Twitter) fait feu de tout bois depuis plusieurs mois. Il lui a envoyé des dizaines de millions de dollars de dons à travers son organisation politique “America PAC”. Il aurait ainsi déjà plus de 118 millions de dollars dans la campagne de Trump. Quitte à se montrer créatif et à dépasser les limites de ce qui est permis. Par exemple en proposant de l’argent à ceux qui aideraient les votants pro Trump à se rendre aux urnes. Il est également apparu à plusieurs reprises lors de meetings du candidat républicain. Un peu comme si c’était lui et non J.D. Vance qui était le colistier de Trump.

Au moment de son deuxième sacre, Donald Trump ne s’est pas montré ingrat. Ce dernier lui a rendu un hommage appuyé lors de son discours mercredi. “Nous avons une nouvelle star. Une nouvelle star est née: Elon”, a-t-il scandé devant la foule de ses soutiens. “Nous sommes ensemble ce soir (…) C’est un personnage, c’est un mec spécial. C’est un super génie”, a ajouté M.Trump.

Musk bientôt en mode « super regulator » ?

Le candidat républicain a annoncé durant la campagne qu’il chargera Elon Musk d’un “audit” du gouvernement en vue de “réformes” profondes. Le républicain a toujours expliqué voir son plan en deux phases: une baisse d’impôts compensant la hausse des droits de douane, avec un impact nul pour les contribuables américains. Les montants générés par les droits de douane ne compensant que partiellement les baisses d’impôts annoncées, des baisses drastiques des dépenses sont attendues.

Et Donald Trump a annoncé durant sa campagne son intention de confier la tâche au milliardaire Elon Musk. Trump a déjà dit qu’il voulait faire de Musk un « secrétaire à la réduction des coûts ». Le patron de Tesla, X et SpaceX a assuré pouvoir réaliser plusieurs milliers de milliards de dollars de coupes annuelles dans les dépenses publiques.

Le patron de Tesla n’entrera peut-être pas officiellement au gouvernement, mais il pourrait bien être autorisé à décider des domaines dans lesquels le gouvernement peut réduire ses effectifs. La déréglementation sera son mantra.

Un soutien qui n’a pas plombé Tesla, au contraire même

Les investisseurs “parient que” cette proximité entre les deux hommes “se transformera en quelque chose de positif pour Tesla”, selon M. Tueni, analyste marchés de Saxobank.

L’action du groupe Tesla, propriété d’Elon Musk, grimpe de plus de 15% dans les échanges d’avant-séance à Wall Street mercredi. Vers 10H10 GMT, le titre du constructeur automobile prenait 15,11% à 289,44 dollars dans les contrats à terme sur l’indice Nasdaq, qui donnent une indication des tendances avant le début de la séance.

Cette hausse s’inscrit dans une bonne dynamique pour les indices boursiers américains. Ces derniers grimpent fortement dans les échanges d’avant-séance depuis que le candidat républicain a revendiqué la victoire. “Le titre de Tesla progresse (…) en raison des liens privilégiés de Elon Musk avec Donald Trump” qui “lui doit beaucoup”, explique Andréa Tueni. Cette hausse des contrats d’avant-séance de Tesla intervient deux semaines après la publication de résultats meilleurs qu’attendu pour l’entreprise. Ils avaient déjà permis au titre de s’envoler de près de 20% en une séance le 24 octobre dernier.

Le début d’une « technomonarchie » ?

« S’il perd, je suis foutu », avait déclaré Musk à propos de Trump. Musk n’est visiblement pas foutu. Il a au contraire imprimé sa marque sur la politique américaine. Car en passant d’une méfiance réciproque à une alliance stratégique, le duo Musk et Trump pourrait aussi affaiblir les agences de régulation et recentrer les priorités fédérales sur les intérêts des grandes entreprises. Et réduirait, au passage, la séparation entre pouvoir politique et intérêts économiques. De quoi faire craindre un nouveau genre de pouvoir. Celui d’une technomonarchie dominée par les grands patrons du secteur de la Tech. La bromance entre Trump et Musk pourrait donc bien marquer un tournant décisif pour l’Amérique et sa vision du capitalisme.