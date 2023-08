Les entreprises européennes ont déjà perdu 100 milliards d’euros en Russie, et la note pour quitter le pays devrait devenir encore plus salée

Les autorités russes deviennent de plus en plus exigeantes concernant les prix auxquels les entreprises occidentales, « non-amicales », veulent vendre leurs actifs pour quitter le pays. Elles les contraignent à le réduire fortement.

Depuis le 24 février 2024 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreuses entreprises occidentales veulent quitter la Russie. Pour certaines, cela s’est fait rapidement, comme pour McDonald’s. Pour d’autres, cela ne se fait que petit à petit.

Et plus cela dure, plus la note devient élevée. C’est ce que confirment trois proches du dossier à Reuters. En gros, Moscou demande actuellement à ce que le prix estimé des actifs soit réduit de moitié lors de la revente à une entité locale, pour donner son feu vert (pour les banques et l’énergie, c’est Poutine lui-même qui doit signer l’autorisation). L’estimation est faite par des consultants russes, désignés par l’État. Les entreprises qui plient bagage doivent en plus payer une taxe de 10%. Mais ces demandes sont en train d’augmenter et les entreprises vont devoir davantage réduire le prix mis sur l’étiquette, confient ces sources.

Les autorités russes répondent qu’elles ne forcent pas les entreprises à réduire leurs prix, mais qu’il leur arrive de réajuster le prix estimé. C’est surtout le cas lorsque les actifs valent plus de 100 millions de dollars, ajoute une autre source.

Un euro symbolique, voire moins

Cela compte pour les entreprises qui sont encore en train de négocier leur sortie, et où les négociations aboutissent à quelque chose. D’autres entreprises vendent finalement leurs actifs pour un euro symbolique. C’est le cas du brasseur Heineken, qui annonce ce vendredi avoir cédé ses opérations au groupe russe Arnest. Il y a quelques mois, le pétrolier norvégien Equinor avait aussi cédé ses activités en Russie à Rosneft.

Sinon, il existe également la possibilité que ces actifs puissent être nationalisés. En juillet, les actifs de Carlsberg et Danone ont par exemple déjà été saisis.

Lire aussi | Un neveu du dirigeant tchétchène Kadyrov directeur de la filiale russe de Danone

100 milliards d’euros de perte

En un an et demi, cet exode a été synonyme d’une perte de 100 milliards d’euros. En d’autres mots, c’est ce que 176 entreprises européennes ont perdu en vendant, en arrêtant ou en réduisant leurs activités en Russie. Ce n’est en plus qu’une fraction des entreprises étant parties. Pas toutes ne communiquent forcément leurs chiffres. D’autres ont peut-être pu partir avec un bénéfice ou un résultat net-zéro.

Mais cette facture pourrait donc bien s’alourdir, dans les mois ou années à venir, comme de nombreuses entreprises tentent encore de quitter le pays.