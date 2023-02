« Investissez en Russie »: Poutine vante les « opportunités » pour les entreprises

Vladimir Poutine s’est félicité mardi dans son discours annuel à la nation de la résistance de l’économie russe face aux multiples sanctions internationales, mettant en avant des « opportunités » à saisir pour les entreprises de son pays.

« Le but de notre travail n’est pas de s’adapter aux conditions actuelles. La tâche stratégique est d’emmener notre économie vers de nouvelles frontières », a lancé le président russe face à l’élite politique réunie en grande pompe près du Kremlin. « Maintenant, tout change, et très rapidement. C’est un moment non seulement de défis mais aussi d’opportunités », a fait valoir M. Poutine, se réjouissant de « l’indépendance » grandissante de l’économie russe vis-à-vis des marchés étrangers. »

« Investissez en Russie ! »

Chacun doit le comprendre : les sources de bien-être, de l’avenir, doivent être ici, dans le pays natal, la Russie », a-t-il souligné. « Investissez en Russie ! », a-t-il encore dit. « Ainsi, nous créerons un pays qui ne se ferme pas au monde mais utilise tous ses avantages », a-t-il ajouté.

Face à « la croissance soutenue attendue de la demande intérieure », il s’est également dit « certain » que les entreprises russes « profiteront de cette opportunité pour augmenter la production des produits les plus demandés et occuper des niches qui ont été libérées après le départ des entreprises occidentales ».

Le PIB russe s’est contracté de 2,1% en 2022 selon des chiffres rendus publics lundi par Rosstat, loin des prédictions apocalyptiques du printemps dernier, et le FMI anticipe désormais une légère croissance, de +0,3%, pour 2023. De quoi faire dire au chef de l’Etat russe que « l’économie russe s’est avérée beaucoup plus forte que ne le pensait l’Occident », tout en estimant que les sanctions internationales visaient à « faire souffrir » la population civile russe.

Vladimir Poutine a toutefois aussi appelé les entrepreneurs russes à « se souvenir » du « chaos » économique des années 1990, après la chute de l’URSS. Il a demandé à « ne pas répéter les erreurs du passé » et à ne pas « détruire notre propre économie » comme lorsque la Russie s’était « particulièrement » reposée sur des partenaires occidentaux, « un danger » à ses yeux.

Vladimir Poutine a enfin appelé à augmenter la production militaro-industrielle dans le contexte de l’offensive militaire en Ukraine et a annoncé la création d’un fonds spécial d’assistance aux familles des militaires tués au combat.