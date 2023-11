France, Suisse, Autriche… Où se trouve la meilleure station de ski du monde?

Confort, conditions d’enneigement, activités, gastronomie… Tels sont les critères qui permettent d’évaluer l’excellence d’un domaine skiable. Mais quelle est la meilleure station de sports d’hiver du monde? Les World Ski Awards 2023 ont rendu leur verdict.

Envie de partir skier cet hiver? Et pourquoi pas dans la meilleure station de ski au monde? Le classement World Ski Awards a été dévoilé: cette année, c’est une station de ski française qui s’est glissée à la première place du podium.

Et le gagnant est…

Si on vous dit: la plus haute station de ski d’Europe, vallée de la Tarentaise, 600km de pistes… On vous parle de Val Thorens, bien sûr! Le spot de glisse le plus prisé du département de la Savoie remporte le prix de la meilleure station de ski au monde… pour la huitième fois. Il reprend ainsi son titre à Verbier (Suisse), station élue en 2021 et 2022.

« Cette année, nous avons reçu un nombre record de votes de la part des consommateurs de tourisme de ski du monde entier – ce qui est particulièrement encourageant à la veille de la saison à venir », a déclaré Sion Rapson, directeur général des World Ski Awards. « Cela signifie un rebond pour l’industrie mondiale et un retour aux niveaux d’intérêt et d’engagement d’avant la pandémie. »

Pourquoi cette station de ski?

Il faut dire que Val Thorens a de nombreux atouts: d’une part, avec ses 2300m d’altitude, elle est considérée comme la plus haute station d’Europe et bénéficie donc de conditions d’enneigement exceptionnelles. Grâce à la qualité irréprochable de sa neige, c’est l’une des premières stations à ouvrir ses portes chaque année. Le domaine reste ouvert sur une longue période, de novembre à mai.

Elle est également reliée au domaine des 3-Vallées, le plus grand domaine skiable du monde. Avec ses plus de 600km de pistes, qui relient sept stations de ski (Courchevel, Méribel, Saint-Martin-de-Belleville, les Menuires…), il est donc difficile de s’ennuyer.

Elle est d’ailleurs reconnue pour son panel d’activités diversifiées. Ski, plongée sous glace, parapente, tyrolienne, karting, centre sportif, spa… Val Thorens organise de nombreux après-ski et des événements tout au long de la saison d’hiver.

Semi-piétonne et confortable, la station est dotée d’une atmosphère vivante, sociable et accueillante. Il est possible de se balader à pied dans tout le village et, cerise sur le gâteau, de nombreux commerces, restaurants et magasins de sport se situent à proximité des hébergements. Nul besoin donc de prendre la voiture pour refaire le plein de fromages à raclette!



D’autres stations couronnées

Pour ce qui est des infrastructures, la Suisse se démarque particulièrement. Verbier est récompensée avec le titre de « meilleur hôtel de ski au monde », tandis que Zermatt remporte le titre de « meilleur chalet de ski au monde ». Quant à Laax, elle obtient la palme du « meilleur hôtel de ski vert au monde ».