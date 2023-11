Est-ce encore utile d’équiper sa voiture de pneus hiver?   

Un véhicule sur cinq dans notre pays est équipé de pneus d’hiver, selon une enquête de la fédération automobile Traxio. Alors que les hivers deviennent moins rudes, est-ce encore nécessaire d’investir dans ce type d’équipements ?

La saison plus froide qui débute marque le passage chez le garagiste pour changer ses pneus été en pneus hiver. Certains automobilistes se posent la question: avec les hivers de moins en moins rudes et où la neige se fait plus rare, est-ce encore nécessaire de changer ses pneus?

« Dès que la température tombe en dessous de 7 degrés, cet achat est rentable« , déclare Mich Vergauwen, porte-parole de VAB au site De Morgen.

L’expert explique dans le quotidien flamand la différence entre les pneus d’été et les pneus d’hiver. « Tandis que le caoutchouc des pneus d’été durcit par temps froid, perdant ainsi sa traction optimale, la composition du caoutchouc des pneus d’hiver est différente et assure une meilleure adhérence. Ils ont également un profil différent qui permet une meilleure évacuation de l’eau. Par temps de pluie, ils réduisent la distance de freinage, en moyenne de 4 mètres à une vitesse de 100 km/h.”

Il ajoute: « Les pneus d’hiver sont dotés de lamelles ou de fines entailles dans la surface du pneu, qui leur permettent de s’accrocher à une surface enneigée. En cas de neige, ils réduisent la distance de freinage de 31 mètres en moyenne à une vitesse de 50 kilomètres par heure. »

Rentable dès 7 degrés

Pour le porte-parole du VAB, le fait qu’il y ait moins de neige en hiver en Belgique n’empêche pas de changer ses pneus. L’utilisation de pneus d’hiver est rentable dès que la température descend en dessous de 7 degrés Celsius, et cette limite est souvent dépassée pendant les mois d’hiver, explique-t-il. “Dès les premières précipitations hivernales en Belgique, nous constatons immédiatement une augmentation significative du nombre d’accidents chez VAB. Souvent, la cause en est les pneus des véhicules. Le nombre de kilomètres que vous parcourez en moyenne, ou le fait de partir ou non en vacances de ski, ne devrait donc pas influencer votre décision. » L’utilisation de pneus hiver sur son véhicule est d’ailleurs obligatoire dans de nombreux pays européens (voir encadré ci-dessous).

Et de conclure: « Les pneus d’hiver ne sont donc pas une solution miracle. Ils améliorent l’adhérence et la tenue de route, mais c’est surtout en combinaison avec un style de conduite adapté que le risque d’accident par temps hivernal diminue considérablement. »

Un ensemble de pneus coûte en moyenne entre 300 et 600 euros, selon Autogids. Cela représente un investissement important pour de nombreuses personnes. « Du point de vue financier, c’est en principe une opération neutre, commente encore Mich Vergauwen. Vous devez certes investir dans un ensemble complet, mais étant donné que vous alternez entre les pneus d’hiver et d’été, et que vous les utilisez chacun pendant environ six mois, les deux ensembles durent plus longtemps. Vous n’avez que des frais supplémentaires pour le montage et éventuellement le stockage de vos pneus. »

Continuer à utiliser des pneus d’hiver quand les températures sont plus douces comporte également plus de risques. “Par temps sec et à une température extérieure de 15 °C, la distance de freinage des pneus d’hiver est déjà un quart plus longue. Cette distance augmente encore à mesure que la température augmente. De plus, un pneu d’hiver a un caoutchouc souple qui reste souple à basse température, mais s’use rapidement à haute température. »