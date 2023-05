Feuille de route américaine pour tenter d’éviter le défaut de paiement

Les Etats-Unis pourraient se retrouver dans une semaine, c’est-à-dire dès le 1er juin, incapables de continuer à emprunter, et donc de payer leurs factures.

Que se passera-t-il ce jour-là? La première économie du monde va-t-elle cesser de fonctionner? Et ensuite?

1er juin

Le Jour J, pourtant, il devrait se passer… pas grand-chose. La « date X » est celle à partir de laquelle le département au Trésor se trouvera à court de fonds. Et cela pourrait se produire dès le 1er juin, selon la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Le moment auquel le pays entre en zone d’alerte maximale avant le défaut de paiement

Mais la date exacte est difficile, voire impossible à anticiper. Il est « quasiment certain que nous ne pourrons pas tenir plus loin que le début du mois de juin », a affirmé, sans autre précision, la ministre.

Le gouvernement fédéral a atteint mi-janvier son plafond d’endettement, de 31.000 milliards de dollars. Afin de continuer à payer les factures sans dépasser ce plafond, le Trésor avait pris une série de mesures comptables. Lorsque ces mesures, ainsi que les liquidités, seront épuisées, le Trésor ne pourra compter que sur les rentrées d’argent pour financer ses dépenses.

15 juin

C’est à la date du 15 juin que doit avoir lieu le premier remboursement des intérêts de la dette. Si le Trésor n’est pas en mesure d’honorer ce paiement, la première économie du monde pourrait alors être considérée comme étant en défaut de paiement.

Au cours des deux premières semaines du mois de juin, 302 milliards de dollars devront être déboursés, mais 199 milliards seulement entreront dans les caisses, selon les chiffres publiés par le groupe de réflexion Bipartisan Policy Center. Soit 103 milliards de dollars à trouver.

Priorités

Faut-il payer toutes les retraites mais pas la santé? Garder l’argent pour rembourser la dette mais ne pas payer les salaires? Ou payer tout, mais partiellement, afin de rester dans les clous par rapport aux rentrées d’argent?

« Si le plafond de la dette n’est pas relevé, il y aura des choix difficiles à faire », a martelé Janet Yellen ces dernières semaines. Aucune décision sur le scénario qui serait alors envisagé n’a officiellement été prise. « Il y a cette question, (…) comment prioriser, quels paiements vont être effectués, et quels paiements ne seront pas effectués », a résumé Gregory Daco, chef économiste pour EY Parthenon, dans un entretien à l’AFP. Avec, souligne-t-il, deux possibilités: « prioriser certains paiements, qui seront payés, et d’autres non », ou « réduire toutes les dépenses de 30% », pour qu’elles collent aux recettes.

Passe-passe comptable

Pour essayer, au jour le jour, d’honorer un maximum de paiements, le gouvernement réfléchit à modifier la manière dont l’argent est transféré, selon des informations du Wall Street Journal publiés jeudi.

Les paiements pourraient n’être validés que, au plus tôt, la veille de la date effective, quand ils le sont, actuellement, plusieurs jours en avance, selon le quotidien économique. Une autre hypothèse pourrait être de retarder les paiements jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’argent dans les caisses. Le ministère n’a cependant, à ce stade, transmis aucune instruction, a confirmé à l’AFP une source proche du dossier. Le département du Trésor n’a de son côté pas fait de commentaire.