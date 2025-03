Des investisseurs chinois misent discrètement des millions sur les entreprises privées d’Elon Musk. Ils le font via des structures opaques, échappant ainsi aux radars américains.

De riches investisseurs chinois injectent des dizaines de millions de dollars dans les sociétés privées et non cotées d’Elon Musk, notamment xAI, Neuralink et surtout SpaceX. Cette dernière est la société privée la plus valorisée au monde et a levé plus de 10 milliards de dollars depuis sa création en 2002 auprès d’investisseurs internationaux.

Ces investissements chinois se font via des véhicules d’investissement spéciaux (SPV), selon des gestionnaires d’actifs et des investisseurs impliqués dans ces transactions, cités par le Financial Times. Certains fonds chinois, enregistrés aux îles Caïmans, passent également par des fonds de capital-investissement américains déjà actionnaires des sociétés de Musk, rendant ainsi ces participations invisibles dans les registres publics.

Ces structures présentent l’énorme avantage de dissimuler l’identité des investisseurs et d’éviter d’attirer l’attention des autorités américaines, un atout majeur dans un contexte de relations sino-américaines tendues. Toute participation directe de Chinois dans une entreprise de Musk risquerait en effet d’être retoquée.

Légal, mais opaque

La nature opaque de ces structures rend toute évaluation précise difficile. Toutefois, trois gestionnaires d’actifs liés à la Chine ont déclaré au Financial Times avoir vendu plus de 30 millions de dollars d’actions de SpaceX, xAI et Neuralink à des investisseurs chinois au cours des deux dernières années.

Si l’usage des SPV est courant et même légal, la pratique soulève néanmoins des inquiétudes quant aux risques d’influence excessive et de conflits d’intérêts.

L’afflux de capitaux chinois dans l’empire économique de Musk renforce l’idée d’un entrepreneur plus préoccupé par ses intérêts privés que par ceux des Américains. Ce qui est d’autant plus gênant qu’on ne peut plus nier que Musk joue actuellement un rôle clé dans la politique économique des États-Unis. Et il ne fait aucun doute que les gestionnaires d’actifs chinois exploitent ses liens avec Donald Trump pour attirer des capitaux. Cette dépendance croissante de Musk aux fonds chinois pourrait donc poser un réel problème si les relations entre Pékin et Washington s’enveniment encore davantage.

Un intérêt avant tout financier

La Chine fait face à un excès de capitaux et à une pénurie de projets d’investissement de qualité. Ce qui fait que malgré les restrictions de Pékin sur les entreprises privées (notamment un strict contrôle des capitaux) et la réticence des États-Unis à accueillir des investissements chinois dans des secteurs stratégiques, l’attrait des sociétés de Musk reste fort.

Les investisseurs chinois, confrontés à un ralentissement économique national, privilégient ces placements surtout pour leur potentiel de rendement, et non comme un moyen d’infiltration. En effet, la structure même de ces investissements limite fortement leur accès aux informations financières et aux performances des entreprises, les rapports détaillés étant réservés aux actionnaires principaux.

Enfin, le phénomène n’est pas nouveau. Les premiers investisseurs chinois ont commencé à apparaître dès la fin des années 2010, notamment après que Tesla a construit une usine de véhicules électriques à Shanghai. Ces premiers placements se sont révélés extrêmement rentables, incitant davantage d’investisseurs à suivre. Par exemple, ceux qui avaient investi dans SpaceX en juin 2018 ont enregistré un rendement de 530 % en six ans.