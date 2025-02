Commission européenne: 3,5 milliards à l’Ukraine en mars

L’Union européenne déboursera plus tôt que prévu un prêt de 3,5 milliards d’euros à l’Ukraine, a annoncé sa présidente Ursula von der Leyen, lundi lors d’un sommet international à Kiev. Le versement se fera dès ce mois de mars, et non plus tard dans l’année.

De son côté, le président du Conseil Antonio Costa convoquera un sommet européen extraordinaire, le 6 mars prochain à Bruxelles. C’est à cette occasion que Mme Von der Leyen annoncera un plan global pour renforcer la production d’armement européen et de capacités de défense, a-t-elle dit. L’Allemande a mis en garde contre les efforts croissants du président russe Vladimir Poutine pour tenter de remporter la guerre sur le terrain. “Son objectif reste la capitluation de l’Ukraine”, a-t-elle dit, répétant que le destin de l’Europe était en jeu.

Plusieurs dirigeants étrangers assistaient lundi à Kiev à un sommet destiné à réaffirmer leur engagement en faveur de l’Ukraine, trois ans après le début de l’invasion russe et alors que le revirement des Etats-Unis a changé la donne du conflit. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et les dirigeants de pays baltes, scandinaves ou de l’Espagne, étaient sur place. Au total, 13 dirigeants, plus 24 autres par visioconférence, doivent participer au sommet à Kiev, selon M. Zelensky.