Trois ans après l’invasion russe de l’Ukraine: “C’est chaud avec les Etats-Unis aux Nations Unies”

Le douloureux anniversaire du retour de la guerre en Europe survient alors que les Etats-Unis dialoguent directement avec la Russie. L’administration Trump choque les Européens à l’ONU en parlant de “conflit russo-ukrainien”, pas d’invasion ni d’agression.

Maxime Prévot (Les Engagés), notre nouveau ministre des Affaires étrangères, ne s’en cache pas: “Pour le moment, c’est chaud!”, nous dit-il.. Les points de tensions sont nombreux dans le monde, de l’Ukraine au Congo, et l’administration Trump renverse la table géopolitique, obligeant l’Europe à se découvrir.

Sur les réseaux, Maxime Prévot diffuse ce lundi matin une vidéo pour marquer le troisième anniversaire de “l’invasion à grande échelle de la Russie par l’Ukraine”. “Rien ne justifie la dévastation et les souffrances qui se sont déchaînées sur l’Ukraine et sa population, clame-t-il. J’exprime l’entière solidarité de la Belgique.”

Mais au même moment, notre pays et les Européens se réunissent au niveau des ministres des Affaires étrangères et doivent combattre une nouvelle provocation de l’administration Trump. “Les Etats-Unis ont adapté le texte d’une résolution en parlant d’un ‘conflit russo-ukrainien’ et non d’une agression de la Russie contre l’Ukraine”, regrette-t-il.

Cette révision de l’histoire d’inscrit dans la dynamique perceptible depuis deux semaines: le président américain, Donald Trump, semble avoir endossé complètement le discours russe sur la question, évoquant même une responsabilité… ukrainienne dans la poursuite de la guerre.

Pendant ce temps, le président ukrainien salut “trois ans de résistance et d’héroïsme”, après avoir rétorqué à la volonté conjointe de Donald Trump et Vladimir Poutine de l’écarter: “Je suis prêt à partir tout de suite, si L’Ukraine rentre dans l’OTAN“.