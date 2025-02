Le dernier tweet de Donald Trump sur X sur la guerre en Ukraine et le rôle du président Volodymyr Zelensky a une fois de plus fait réagir. Fidèle à son style provocateur, le président des États-Unis dresse un portrait dépréciatif de Zelensky, qu’il qualifie de “comédien qui a modérément réussi” et de “dictateur sans élections”. Un autre passage choc sur la guerre en Europe interpelle.

Donald Trump a encore frappé sur X sur son compte privé (@realDonaldTrump) en publiant un long tweet sur la guerre en Ukraine et s’en prenant violemment à son président Zelensky. Fidèle à son style provocateur, il le décrit comme un “comédien qui a modérément réussi” et un “dictateur sans élections”.

“Un dictateur sans élections“, selon Trump

Le président américain déclare: “Un dictateur sans élections, Zelensky ferait mieux d’agir vite, sinon il n’aura bientôt plus de pays. Pendant ce temps, nous négocions avec succès la fin de la guerre avec la Russie, ce que tout le monde reconnaît comme étant uniquement possible avec “TRUMP” et l’administration Trump. Biden n’a jamais essayé, l’Europe a échoué à apporter la paix, et Zelensky veut probablement garder la pompe à fric en marche. J’aime l’Ukraine, mais Zelensky a fait un boulot épouvantable, son pays est en ruine, et des MILLIONS de personnes sont mortes inutilement – et cela continue…”



“Zelensky a fait un boulot épouvantable”

Un autre extrait choc de son long tweet ne passe pas inaperçu: “Pourquoi Sleepy Joe Biden n’a-t-il pas exigé une répartition équitable de l’effort financier, étant donné que cette guerre est bien plus importante pour l’Europe que pour nous ? Nous avons un grand et magnifique océan pour nous en séparer.”

Une manière de dire qu’il ne se préoccupe pas du sort de l’Europe en cas de guerre.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent malmené?

Par ailleurs le président américain a accusé, mercredi, l’Ukraine d’avoir malmené le secrétaire au Trésor Scott Bessent, la semaine dernière, lors de sa visite à Kiev pour y rencontrer le président Volodymyr Zelensky.

« Scott Bessent en fait est allé là-bas et a été traité assez impoliment, parce qu’en substance, ils lui ont dit ‘non’. Et Zelensky dormait et était indisponible pour le rencontrer », a déclaré M. Trump, mercredi, à la presse, bien qu’ils se soient effectivement rencontrés le 12 février.

Le déplacement de M. Bessent à Kiev était la première visite d’un membre de la nouvelle administration américaine en Ukraine, dont Donald Trump assure qu’elle négocie « avec succès une fin de la guerre avec la Russie« . Les Russes « ont pris beaucoup de territoires, donc ils ont les cartes en main », a souligné, face à des journalistes, le dirigeant américain, mercredi soir, envisageant une rencontre prochaine avec son homologue russe Vladimir Poutine.

“Moscou a les cartes en main”, dit Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé, mercredi soir, que Moscou avait les « cartes en main » dans les négociations pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, entamant un peu plus l’espoir de Kiev de voir Washington défendre ses intérêts.

Jeudi, à quelques jours du troisième anniversaire du début de l’invasion russe du 24 février 2022, Volodymyr Zelensky doit recevoir l’envoyé spécial américain Keith Kellogg. Arrivé à Kiev, il a affirmé comprendre le besoin de « garanties de sécurité » de l’Ukraine.